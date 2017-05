Los gatos que Internet hizo famosos

Las redes sociales pueden conseguir que la rapera Nicki Minaj te pague los estudios si se lo pides por twitter el día adecuado, que te hagas amigo de un modelo de renombre internacional y también que un gato se haga famoso. Qué va, uno no, doscientos.

Internet es una herramienta que ha conseguido eliminar barreras físicas, que permite traducir idiomas, aprender Historia, tramitar documentación o ganar dinero, así como abrir la puerta a un nuevo mundo de ocio: ver una película, conocer gente, chatear, escuchar música...

Entre las plataformas de entretenimientos favorito se encuentra 'Youtube' y su sinfín de posibilidades: vines, youtubers, monólogos, curiosidades, caídas tontas, retos, vídeos de que terminan mal... Y gatos. Y los gatos son un éxito.

¿Será por sus facciones aparentemente imperturbables, porque su suave apariencia contrasta con su mal genio o por sus ronroneos por lo que en Internet se acumulan "vídeos de gatos chistosos", "mejores vídeos de gatos", "recopilación vídeos gatos", "los vídeos de gatos más vistos" y un largo etcétera?

Una pregunta parecida se debió hacer Jessica Gall Myrick, una profesora de la Universidad de Indiana, que decidió profundizar en el tema y publicó -ya en 2015- el siguiente trabajo: 'Emotion regulation, procrastination, and watching cat videos online: Who watches Internet cats, why, and to what effect?'. Es decir, 'La regulación de las emociones, la procrastinación y el visionado de vídeos de gatos en línea: ¿Quién, por qué y para qué ve vídeos de gatos en Internet?'

Para quien está claro que los vídeos de gatos en Internet son un éxito es para los dueños, ya que sistemas como el que emplea 'Youtube', retribuyen económicamente aquellos canales con más visitas. El resultado final es que los animales acaban siendo el rostro de incontables memes e incluso teniendo redes sociales con su nombre, que acumulan miles de seguidores. Este es el caso de Tombili, un gato famoso por una fotografía en la que parece estar sentado sobre un banco y a quien, tras su muerte, lo honraron con una estatua.

Los gatos más famosos de Internet