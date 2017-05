Las cinco peores actuaciones españolas de la historia de Eurovisión

Por norma general, el combo total de participantes es aceptable, con alguna aparición estelar (tanto para bien como para mal) que hace enloquecer al público, y, para desgracia de España, en las 62 ediciones de Eurovisión las actuaciones de algunos de nuestros artistas se han convertido en esas que se recuerdan por conseguir puntuaciones bochornosas que no han pasado de los 30 puntos.

¿Recuerdas algunas de estas actuaciones?

Hoy es el turno de Manel Navarro y su 'Do it for your lover'... ¿Será necesario ampliar la lista e incluir su actuación como una de las peores de la historia de España? Esta noche saldremos de dudas...

