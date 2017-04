10 insultos para interpelar de forma culta

En ocasiones encontramos bonitas palabras que no tienen traducción en otros idiomas y que expresan sentimientos o situaciones que sí reconocemos, pero no sabemos cómo denominar. La riqueza de las diferentes lenguas hace que se produzca este fenómeno, y también el contrario. En el mundo hay lenguas como el japonés que apenas cuentan con un par de insultos para referirse a tonto o a alguien con mala baba y lenguas como el español, que tienen groserías para dar y vender, varias para cada término y, a pesar de ello, se han generalizado cuatro tacos que se utilizan a diestro y siniestro, aunque no sea en el caso adecuado.

Tanto es así, que hay quien se ha dedicado a seleccionarlos, agruparlos, clasificarlos, ordenarlos, definirlos y, finalmente, publicarlos, como es el caso de 'El gran libro de los insultos', obra del murciano Pancracio Celdrán Gomariz. Su domino del léxico, dada su condición de periodista y profesor especializado en Historia y Literatura antigua y medieval, Antropología cultural y Fraseología, hace de esta obra un compendio curiosamente instructor y abrumadoramente nutrido de insultos y expresiones con el fin de, citando al autor en su prólogo, quien lo desea pueda encontrar "el calificativo ajustado a todo tipo de conducta miserable, mezquina y deshonrosa".

Si bien la violencia no es la respuesta a los problemas -ni siquiera la verbal-, es preferible utilizar un término culto que una grosería mayor. Por lo que esta lista de términos quizá resulte interesante para mentes abiertas y lenguas ligeras, aunque solo sea en honor a la gran riqueza de la lengua castellana, en todos sus ámbitos. Eso sí, no solo de insultos se elabora la RAE, desde luego, que el castellano es una lengua muy antigua y con una riqueza léxica incalculable, también para expresiones hermosas, todo sea dicho.