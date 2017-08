Espelta ecológica de Pomar de Cinca al centro Europa

A veces los sueños se convierten en realidad y las ideas de transformación social a través de un consumo sostenible y de la agricultura ecológica pueden llegar a materializarse en entornos como el medio rural altoaragonés. La joven agricultora Lucía Palacín, de Pomar de Cinca, es un ejemplo de ello. A sus 25 años y tras dejar el año pasado su querido Madrid, donde trabajaba en una multinacional tras haberse formado en administración y dirección de empresas, decidió volver a su Pomar de Cinca natal para dedicarse a la transformación del cereal de espelta, en los cultivos ecológicos que sus padres pusieron en marcha.

"No tenía intención de dejar Madrid porque ahí estaba muy bien, pero a raíz de un viaje todo un verano a Angola, en tercero de carrera, tuve una experiencia tras la cual tomé la decisión de emprender y aportar en este mundo. A partir de ahí decidí volver el año pasado e iniciar un proyecto muy bonito, con los cultivos ecológicos de mis padres", explica Lucía.

El año pasado se puso en marcha su proyecto Bio Palacín Planet para comercializar el cereal de espelta ecológica. La espelta, que procede del antiguo Egipto, es una de las variedades del trigo más antiguas y saludables para el ser humano. Si bien aún es poco conocido en el mercado español, no tanto en el centro de Europa, y en esa tarea de dar a conocer sus beneficios para la alimentación se ha embarcado esta joven agricultora ecológica. Su familia fue pionera en la agricultura ecológica, ya que hace once años apostaron por el cultivo de cereales de variedades antiguas y trigos puros, no transgénicos. "Tenía claro que quería hacer bien en el mundo y aquí en Pomar creo que lo puedo lograr: quiero llegar más al consumidor final con la espelta, ofrecerle información y ser más transparente", afirma.