Un cuarto de siglo yendo al grano (y llevándolo)

Más de 600.000 toneladas de cereal transportado a lo largo de unos ocho millones de kilómetros. Estas cifras son el resultado de la actividad de los 60 camiones de la empresa zaragozana Coatrans durante 2016. Unas cifras a las que han llegado después de 25 años de trayectoria, desde que en 1992 Jesús Castillo fundara la empresa que en la actualidad dirige su hijo, Alberto. "Durante este tiempo nos hemos modernizado y hemos logrado especializarnos al máximo en el transporte de cereal", explica Castillo. "Es la única forma de competir siendo una pequeña empresa en un mercado en el que hay otras organizaciones enormes. Cuando Coatrans comenzó se podía vivir con tres o cuatro camiones, ahora eso es imposible", añade.

Esta especialización se refleja en cada una de las fases de su actividad diaria. "Somos especialmente cuidadosos y escrupulosos a la hora de seleccionar qué cargas podemos y no podemos llevar. Es decir, si nuestros vehículos transportan cereales, no llevarán nunca otras cargas que no sean compatibles, por ejemplo, vidrio o carbón. Ni siquiera, cargas algo más parecidas, como pudieran ser harinas destinadas al sector cárnico", explica el responsable de Coatrans.

Aunque no existe una regulación explícita y concreta sobre el transporte de cereal, algo que daría "más seguridad", Coatrans se acoge a una normativa de transporte que les otorga un certificado de calidad acreditado. "Se trata no solo de un compromiso propio, sino que, al final, en la práctica esa regulación nos la determina el propio mercado. Tanto los productores de cereal como los fabricantes finales exigen que su producto esté en perfectas condiciones durante todas las fases del proceso. También en el transporte", añade.