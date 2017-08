El calabacín que guía a Mallén

Su piel blanca y más suave que la del calabacín verde es una de las principales características del calabacín de guías de Mallén. Se trata de una variedad autóctona de este tipo de hortaliza que desde siempre se ha cultivado en los campos del entorno de la localidad zaragozana y que a punto ha estado de perderse frente al empuje de las variedades híbridas de calabacín que, paulatinamente, fueron sustituyendo a las tradicionales.

El calabacín de guías "no es más difícil de cultivar que cualquier otra variedad o requiere más atención. La única diferencia es que el crecimiento es algo más lento que el de las variedades híbridas, pero se produce mayor cantidad", explica Rubén Pérez, un joven agricultor de Mallén que hace dos años decidió embarcarse en la aventura de cultivar esta variedad autóctona de calabacín, con tan buenos resultados que "ya no pongo ningún otro tipo. Solo este", asevera.

Rubén no habría podido cultivar esta variedad autóctona de calabacín de no haber sido por un agricultor más veterano, Francisco Lamata, más conocido en Mallén como ‘Cristóbal’, "porque mi padre se llamaba así y así me han nombrado siempre", explica. Fue él quien donó unas cuantas semillas a Rubén para que pudiera seguir produciendo una hortaliza "que se ha cultivado aquí toda la vida y que yo no quería que se perdiera. Por eso le doné las semillas", afirma Lamata.