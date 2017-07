'Innovar no debe ser solo de grandes empresas'

El clúster surge hace cinco años por iniciativa de la Asociación de Empresas Alimentarias de Aragón. Está enfocado de manera exclusiva a la innovación ya que es un sector poco intensivo en esta materia, que no debe ser una opción sino una obligación. Las empresas han de competir globalmente y no pueden hacerlo por precio. Han de hacerlo por valor añadido, que es lo que aporta la innovación.

¿Qué funciones desarrolla?

Somos, por decirlo así, el departamento de I+D. Lo que hacemos es ver cuáles son las novedades del sector, qué líneas de innovación son las más novedosas… Todo ello siempre desde el punto de vista de la empresa, contribuyendo a hacer crecer su negocio. Además, nuestro carácter investigador y científico, nos permite mantener en todo momento encauzado el proyecto.

¿Qué tipo de empresas recurren al clúster?

Es un sector al que le cuesta un poco innovar, pero cada vez más las empresas acuden a nosotros porque ya han visto nuestro trabajo previo y les interesa. Trabajamos para que se den cuenta de que innovar no es solo algo de empresas grandes. Por eso nos gusta integrar a las más pequeñas en los proyectos. De hecho, en algunas iniciativas de gran envergadura estamos involucrando a micropymes. La innovación no debería sonar como algo raro o ajeno.

¿Por qué les cuesta a las empresas?

Principalmente porque no acaban de ver el retorno para sus negocios. Hacer innovación no es acudir a proyectos subvencionados porque sí, sino poner de manifiesto un interés en una línea de trabajo, en una idea novedosa o en una necesidad que cubrir. Si para ello se puede obtener ayuda pública, mejor, pero la subvención en sí no debe ser el objetivo final. Desde el clúster les ayudamos a obtener, o al menos a vislumbrar, el retorno para sus negocios a la conclusión del proyecto de investigación.

¿Cuáles son las tendencias del mercado?

El mercado avanza hacia la obtención de alimentos saludables, más funcionales y más adecuados a nuestro estilo de vida. Además, la Unión Europea está haciendo grandes esfuerzos en otra línea de trabajo que es la de la economía 4.0 o revalorización de los subproductos alimenticios. Todas estas cuestiones las analizaremos en una jornada que el clúster organizará en el mes de septiembre en torno a este asunto.

¿Cuál es la diferencia entre un alimento saludable y uno funcional?

Un alimento saludable es aquel que, por sus propias propiedades, contribuye a mejorar la salud o a prevenir algunas enfermedades, eso sí, no a curarlas. Por otro lado, un alimento funcional es aquel que, a través de la incorporación de algún agente externo, alguna sustancia u organismo beneficioso, contribuye a la mejora de la salud de algunas personas con determinadas carencias, por ejemplo de una vitamina. La incorporación de esa vitamina a un alimento lo convierte en funcional.

¿En qué consiste la denominada economía 4.0?

Es una línea ligada a las dos anteriores en la que la Unión Europea está realizando un gran esfuerzo. Tiene como objetivo revalorizar los subproductos alimentarios para darles un valor añadido. Por ejemplo, cuando se elabora una mermelada se generan una serie de desechos de fruta que, generalmente, se tratan de quitar de en medio, como residuo o como alimento animal. Ahora buscamos darle un mayor valor añadido, a través de acciones como la creación de otras líneas de negocio de mayor valor o para reintroducirlo dentro de la cadena alimentaria por medio de la extracción de un ingrediente que poder añadir a un alimento para hacerlo funcional.

¿Cuál es la situación de Aragón en materia de innovación alimentaria?

Aragón tiene una base muy buena con un gran sector alimentario, que supone 8% del PIB, con empresas muy consolidadas, pero, a su vez, muy tradicionales. Existe una buenísima materia prima y unos muy buenos productos alimenticios. La comunidad aragonesa tiene todos los mimbres para poder desarrollar líneas innovadoras que hagan a sus empresas más competitivas a nivel global.

PERFIL

Turolense, licenciada en Psicología y doctora en Neurociencias por la Universidad de Valencia. Cuenta con más de una década de experiencia en gestión de proyectos y en la dirección de clústers. Llegó a Aragón con el objetivo de poner en marcha el Clúster Aragonés de Alimentación después de dirigir el Clúster de Biotecnología de la Comunidad Valenciana y de haber desarrollado su trayectoria profesional durante 12 años en el área de investigación biomédica y de gestión de proyectos de I+D+i. Apasionada por la innovación como herramienta para el desarrollo y crecimiento de las empresas, todo ello con la constancia y el rigor que aporta su faceta de investigadora científica.

Más información en el Suplemento Heraldo del Campo