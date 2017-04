«Europa busca incentivos para que los jóvenes apuesten por el campo»

Estamos hablando de la situación de la agricultura, de la modernización o de la simplificación que es lo que nos exige la política actual en el umbral más allá de 2020. Tenemos que aprender de la experiencia de los últimos dos años en los mercados, ver qué instrumentos adicionales necesitan los agricultores para poder enfrentarse a la volatilidad de los precios y luego analizar la aplicación de las políticas que surgen a partir de la conclusión de acuerdos internacionales y los objetivos de desarrollo. Nos preocupa además ver cómo podemos incorporar a más jóvenes en la agricultura desde el punto de vista de la gestión y de la titularidad de las explotaciones.

¿Invitaría usted a un joven a que se quedara en el campo?

Creo que los jóvenes, a día de hoy, se dan cuenta de que la educación, la transferencia de conocimiento es más importante que nunca, también en la agricultura, y los jóvenes son los que mejor posicionados tienen para ello. Tenemos que crear incentivos para que los jóvenes entren a nivel directivo en las explotaciones y que hagan de correa de transmisión de conocimiento. En España, el 5% de los agricultores tienen menos de 35 años; está por debajo de la media de la UE y eso no es aceptable. Ahora mismo estamos en un proceso de consultas, hablando con los representantes agrarios para ver qué más podemos hacer además de esas primas puestas en marcha para lograr que se impliquen más en el medio rural.

¿Cree usted que la agricultura es atractiva para la gente joven?

Cada vez más. Dado que otros sectores están en horas bajas, la política agrícola orientada hacia el futuro cobra más interés y le tenemos que dar más incentivos. Entendemos que se están abriendo oportunidades para lograr que los jóvenes se queden en el sector en lugar de irse a las ciudades buscando empleo.

¿Por qué los agricultores tienen que seguir cobrando la PAC?

La PAC es una política común medioambiental y social. Es una de las políticas con más éxito de los últimos 60 años. Ha dado seguridad alimentaria a los ciudadanos europeos, también a los españoles. Ahora tenemos productos de más calidad, se pueden exportar a todo el mundo y se genera mucho empleo adicional en el medio rural. Exportamos 130.000 millones de euros en todo el mundo por eso, la industria agroalimentaria española necesita una PAC bien presupuestada que, a parte de generar alimentos, ayude en cuestiones ecológicas, de gestión de agua, cambio climático...

¿Habrá presupuesto para garantizar estas ayudas más allá de 2020?

La seguridad alimentaria y la sostenibilidad en el medio rural pasan necesariamente por los agricultores. Ellos garantizan que haya comida de calidad y, si no generan esos productos de alta calidad, tampoco podemos exportar. Y esto, gratis no es. Esto tiene su precio. Además, hay que crear incentivos en este caso, por ejemplo, para garantizar la seguridad alimentaria. Por el ‘brexit’ habrá, en general, una reducción del presupuesto. Los países miembros y el Parlamento pueden decidir que harán falta otras fuentes de ingresos para cubrir esa laguna pero eso es una decisión de los gobiernos y del Parlamento Europeo.

¿Tiene usted alguna sugerencia sobre por dónde podrían ir esas nuevas líneas de financiación?

El antiguo comisario (Mario) Monti publicó un informe interesante apuntando posibles nuevas vías de ingresos en el ámbito energético, por ejemplo medioambiental.., pero eso es cosa de los jefes de Estado y de Gobierno.

Con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca se ha paralizado la negociación entre la Unión Europea y Estados Unidos en aras a firmar el TTIP, ¿le apena?

Estados Unidos y la Unión Europea no van a seguir con estas negociaciones. El presidente Trump decidió que no quería que avanzaran y respetamos su opinión, claro, y entretanto, Europa sigue negociando con otras partes del mundo: México, Japón, Mercosur, Filipinas y Chile. Todas ellas negociaciones comerciales que estamos llevando a cabo para lograr ese intercambio comercial equitativo y justo aunque Estados Unidos vaya por otra vía.

Está a punto de cumplirse dos años desde la eliminación de las las cuotas lácteas y muchos ganaderos se han quedado en la cuneta. ¿Cómo cree que va a evolucionar el mercado?

No, no creo que la abolición de las cuotas lácteas haya sido el problema. Ha habido otros elementos, una crisis en 2009 relativa a los precios de la leche en el momento en el que había cuotas. O sea que no es una explicación suficiente. Hemos tomado 24 medidas y hemos movilizado adicionalmente 1.000 millones para el sector lácteo y para el porcino, y se ve que en los últimos ocho meses la cosa ha mejorado. Hemos logrado equilibrar oferta y demanda; ha habido menos suministro de Nueva Zelanda y exportamos más a China, a Oriente y a EE. UU, así que todo eso ayuda.

Francia e Italia ya han adoptado medidas de etiquetado en las que recogen el origen del producto. ¿Debería generalizarse?

No, no digo yo que debería generalizarse. Ya hemos dicho que este es un programa piloto que se completará en 2018. Necesitamos un mercado único para productos agrícolas y esa es mi posición.