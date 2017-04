Una quesería entre palacios renacentistas

Pilar y su hermano Víctor optaron por seguir el trabajo ganadero de su padre, pero sustituyeron las vacas por las ovejas. «Vendíamos la leche a dos industrias, pero yo no dormía por las noches al tener solo dos clientes. Decidimos dar un paso más y montamos la quesería para vender a 200 clientes, lo que te da una tranquilidad. Aunque también hay más trabajo para mantenerlos», cuenta Pilar.Los quesos, la leche fresca utilizada para cuajadas y sus preciados yogures cremosos -servidos como postres en muchos restaurantesTambién venden ‘on line’. La granja y la quesería da empleo a

Espíritu emprendedor

Su espíritu emprendedor y la necesidad de diferenciar su producto del de la competencia llevó a Pilar a crear) que, según explica, se elabora artesanalmente en la provincia. «Aposté por él, aunque lleva mucho trabajo.A la gente le gusta, aunque no tiene el recorrido comercial que los curados al ser más perecedero. Como soy la última quesera en llegar a la provincia intento hacer cosas que no hacen los demás y elaborar ese tipo de productos que me dan valor añadido», señala.Se trata de un queso madurado en cámara durante dos semanas, con corteza de moho blanco aterciopelada. De gusto fresco en boca, textura fundente,Estas características le valieron en octubrea, y fue el único queso aragonés galardonado en este certamen convocado por la consejería de Agricultura y Ganadería de Castilla y León, la mayor productora de quesos.En este concurso participaron más de. El concurso llevaba años sin convocarse y la consejería decidió recuperarlo en 2016 para poner en valor los productos lácteos transformados y destacar el esfuerzo de los productores de queso por diferenciarse y ser más competitivos en un mercado cada vez más globalizado.El Cincho de Oro se suma a una laureada trayectoria de reconocimientos., y también la quesería está reconocida como Artesanía Alimentaria por parte de la DGA. La asociación de empresarios de Aragón Exterior (Aragonex) le concedió un

Turismo agroalimentario

Como novedad, esta quesería, ya desde sus orígenes, ha abierto alpúblico su establecimiento, situado en el casco urbano de Fonz, donde realizas.sobre todo entre los niños, que descubren cómo se elaboran yogures y quesos, pueden ver un audiovisual en el que se le muestra las ovejas en la granja y también recorrer la quesería. Y se realiza una cata de quesos.