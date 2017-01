El año que empieza a brotar

El sector agrario casi esperaba con impaciencia el momento en el que poder cerrar la puerta a 2016. No ha sido un año fácil, pero las dificultades no han llegado precisamente de su quehacer diario, porque incluso con episodios de sequía, el balance conjunto de producción, liderado por el sobresaliente incremento en los rendimientos del cereal de invierno, permite hablar de una buena cosecha.



tienen nombre y apellidos políticos.. Han llegado en forma de recorte de ayudas o con retrasos en el cobro de las ya mermadas subvenciones. Y han complicado un balance sectorial que habla más de la falta de productividad de las instituciones que de los frutos del campo.Pero, aquí esta ya 2017 y en este año que comienza a brotar todos los agentes del sector agroalimentario aragonés -tantova a ser una de las ocupaciones principales del Departamento que dirige Joaquín Olona. «Es una asignatura pendiente», señala el consejero de Desarrollo Rural, que recuerda que el propio presidente de la Comunidad, Javier Lambán, ha insistido reiteradamente en la idea «Prueba de esta apuesta, explica Olona, es el documento que se está ultimando junto con la Asociación de Industrias de la Alimentación de Aragón (AIAA) «No se trata tanto de hacer una marca paraguas sino un marco de referencia», explica el consejero, que asegura que hay que «darle una vuelta» a este sello de calidad, pero reconoce que no está claro si lo mejor es mantenerlo como está o crear un nuevo referente. Por eso, será en este ejercicio cuando se convoque un concurso público para «mejorar o dar un nuevo enfoque» a Alimentos de Aragón.Esta apuesta por la promoción agroalimentaria incluye ademásPero no se trata de ir por ir y exponer en cualquier cita ya sea nacional o internacional. «No podemos estar en todas las ferias del mundo, así que», señala y, entre ellas enumera las que se celebran en Barcelona, París o Berlín.Puede que 2017 sea unque no se celebran en Aragón desde hace más de 15 años. Olona no concreta si el sector tendrá una cita con la urnas, pero reconoce que existe un mandato de las Cortesy eso implica también la puesta en marcha de un sistema para medir la representatividad de las organizaciones agrarias.Y lo que es seguro, al menos así lo espera Olona, es que a partir de este año Aragónuna fórmula con la que se busca incrementar el valor añadido de la proximidad, favorecer la mejora de la rentabilidad de las explotaciones y la diversificación de las fuentes de ingresos de los productores y contribuir a la sostenibilidad de la actividad económica y de la población en el medio rural. «Solo está pendiente el visto bueno de los servicios jurídicos por lo que verá pronto la luz sin problemas», destaca el consejero.En la agenda del titular de Desarrollo Rural hay otras muchas prioridades, entre ellas las relacionadas con el Medio Ambiente,. No es que haya que ir pensando en una reforma intermedia, sino que (incluso desde el Ministerio ya se ha adelantado este objetivo) es hora ya de ponerse a trabajar para diseñar una propuesta que consiga que la política comunitaria a aplicar más allá de 2020 tenga en cuenta la identidad de la agricultura y la ganadería española. Y Olona ya ha llevado a Madrid la PAC que defiende el Gobierno de Aragón, por lo que espera, tal como se comprometió la ministra Isabel García Tejerina, «

Organizaciones agrarias

Por su parte, las organizaciones agrarias, las cooperativas y la industria alimentaria han entrado en el nuevo año con una larga lista de deseos y expectativas. Y todas ellas tienen la mirada puesta«Ojalá en 2017 repitiéramos los rendimientos conseguidos el pasado año sobre todo en los cultivos de cereal», señala José Manuel Penella, secretario general de UAGA.Lo que no quieren volver a vivir es la incertidumbre que han tenido que soportar durante el pasado ejercicio por lay una falta de disponibilidad presupuestaria que los agricultores han tenido que pagar de su propio bolsillo.

Presupuestos

Todos coinciden. El signo del nuevo año dependerá de la capacidad del Departamento de Desarrollo Rural parapara no volver a tener que meter la tijera en aquellas líneas de ayudas de las que depende la buena marcha del sector. «Estamos a la expectativa de que el Gobierno demuestre esa apuesta que dice tener por el sector agroalimentario., dice José Ignacio Domingo, director de la Asociación de Industrias de la Alimentación de Aragón (AIAA), que recuerda lo escasas que han resultado las cifras de la Comunidad para atender los diferentes proyectos de inversión presentados por las empresas para mejorar su competitividad.señala Domingo, que insiste también en una de las reiteradas reivindicaciones de la AIAA, esto es, una marca alimentaria única que contribuya a impulsar el principal objetivo de la industria: «De las cuentas del departamento están «expectantes» también los representantes de las organizaciones agrarias.. Es José Manuel Penella, secretario general de UAGA, quien habla, pero casi con las mismas palabras lo suscriben uno a uno, Ángel Samper, de Asaja Aragón, José Manuel Roche, de UPA Aragón, y Jorge Valero, de Araga.Y todos ellos recuerdan al Ejecutivo actual, que ‘heredó’ de la pasada legislatura el compromiso de. «Calculamos que este año los presupuestos de la consejería deberían añadir, al menos, 50 millones de euros más», señala Penella, que explica que las líneas de subvenciones recogidas en el conocido como segundo pilar de la PAC son las que permiten impulsar la incorporación de jóvenes, la modernización de explotaciones, la inversión en la industria, la investigación y la innovación...«Estamos preocupados», señala Samper, que asegura que Asajaen el que la falta de disponibilidad presupuestaria ha puesto en riesgo la rentabilidad de las explotaciones. «Los agricultores han tenido que hacer frente a los compromisos adquiridos, pero luego las ayudas se han quedado en la mitad», lamenta. «Hay que recuperar la política de ayudas sin recortes», reitera Roche, que insiste también en la importancia de que el Gobierno de Lambán cumpla el compromiso y aporte los más de 150 millones para los fondos adicionales.Porque, como explica su presidente, José Víctor Nogués, son muchos los retos a los que tiene que hacer frene el sector en este 2017, pero hay prioridades. Y todas exigen apoyo público.«La falta de presupuesto ha obligado a muchas cooperativas aseñala Nogués, que lamenta que no se ha haya realizado un plan coordinado para la industria.Al representante del cooperativismo le gustaría que este año fuera el de las integración cooperativa, pero reitera que para ello se necesitan recursos públicos. «Volvemos a ser de segunda división porque otras comunidades autónomas ya cuenta con ayudas para favorecer que las cooperativas ganen dimensión», explica.

Precios

Al sector agrario le gustaría que el nuevo año fuera unNo es solo un deseo. Es una reivindicación, porque, como recuerdan los sindicalistas, existen herramientas para conseguirlo. «Ahí está la ley de la cadena alimentaria y es el momento de avanzar en ella, sobre todo en aspectos como la venta a pérdidas, la puesta en marcha del mediador o el desarrollo del observatorio de precios», explica Penella.El representante de Asaja considera que ya es hora de que se regule para «evitar especulaciones» que pueden poner en peligro sectores «punteros» como el porcino o las frutas, en los queEn la ley de cadena alimentaria se para también José Manuel Roche cuando detalla los retos del recién estrenado año.señala el secretario general de UPA, que lamenta que el parón político del pasado año haya impedido avanzar en esta normativa que, en su opinión, debe controlar con rigidez las «prácticas abusivas de las grandes cadenas de distribución» que terminan hundiendo las cotizaciones agrarias. Una vigilancia que reclama Jorge Valero, para quien

PAC

Los enigmas que vienen de fuera

Brexit. Será en 2017 cuando previsiblemente el Reino Unido inicie las conversaciones oficiales con Bruselas para acordar los términos de su salida de la Unión Europea -el conocido ‘brexit’-, una decisión que emanó, para sorpresa de muchos, del referéndum celebrado en las islas británicas el pasado año. De estas conversaciones estará muy pendiente el sector agroalimentario aragonés, porque hacia ese mercado se dirigen anualmente alimentos y bebidas por valor de 3.581 millones de euros, según los datos del ICEX que sitúan a este destino como el cuarto más importante para el sector español. La desconexión británica genera incertidumbre, especialmente en carnes y vinos, posiblemente las producciones más afectadas, pero también en la hortofruticultura que teme un nuevo escenario arancelario que supondría «un incremento de los costes comerciales». Hay también, sin embargo, quienes piensan que lo más probable es que se encuentre un nuevo marco legal entre Bruselas y Londres que permita continuar con el mercado único sin aranceles o restricciones, como el que se mantiene con Noruega, por lo que e l comercio agroalimentario no se resentiría en demasía. Habrá que cuantificar además el coste que tiene la salida de la agricultura británica de la PAC y, sobre todo, quien o quienes lo asumen.

Y como ya viene siendo habitual, el sector agrario está convencido de que, guste o no,No solo porque a la reformada PAC ya le han salido nuevas modificaciones que habrá que aplicar este año, sino porque hay que ir preparando el camino para elaborar una propuesta, a poner en marcha más allá de 2020, más acorde con los intereses del sector español. La consejería lo tiene claro, incluso ya presentó una al Ministerio. Los sindicatos también.destaca Penella, si bien hay quien, como Ángel Samper, que se muestra desconfiado, no cree que haya grandes movimientos y teme que suceda lo de siempre: «cada vez que hay un cambio en la PAC a quien levantan la cartera es a los agricultores», dice.Más información en el Suplemento HERALDO DEL CAMPO