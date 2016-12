Burbujas que no dejan de subir

Bien sabe de récords el cava aragonés. Los lleva rompiendo desde el año 2004 en el que un supuesto boicot a los productos catalanes –impulsado por aspiraciones independentistas de la Comunidad vecina– hizo descubrir la calidad de este vino con larga tradición elaboradora en Aragón. Lo volverá a hacer este año, en el que ya están a disposición de los consumidores incluso más de aquel «histórico» millón de botellas que produjeron en 2015 las cuatro bodegas de la Comunidad integradas en la Denominación de Origen Cava.



Unas cifras que los productores, algo cansados ya de responder al efecto del veto a lo catalán, insisten en recordar que han conseguido no por demérito de los demásLideradas por Bodegas Langa –situada en Calatayud, produce alrededor de 600.000 botellas–, Bodegas Bordejé –de Ainzón y con una producción que ronda las 200.000 botellas– y Grupo BSV , que elabora en Cariñena unas 250.000,integrado mayoritariamente por marcas catalanas. Hay que sumar este añoahora propiedad del grupo familiar Ruberte. Y añadir las producciones, menores en volumen pero también de gran calidad, queSi el presente se merece un brindis –con cava, por supuesto–, el futuro promete más burbujas. Aunque irán «poco a poco», como señala la gerente del grupo Ruberte, la produccióntiene previsión de crecimiento, más teniendo en cuenta que sus instalaciones tienen capacidad para elaborar 300.000 botellas de cava.Con la reciente adquisición de la bodega que perteneció a la empresaDe hecho, en estas instalaciones el grupo cooperativo creará una cava con capacidad para 4 millones de botellas.En Aragón puede elaborar espumoso aquella bodega que lo desee, pero aunque lo haga utilizando el mismo método que los productores de cava, que además decide también qué municipios están autorizados para usar este sello. Y solo tres localidades zaragozanas,cuentan con este ‘permiso’.. Esta bodega bilbilitana mantiene su producción en torno a las 600.000 botellas, de las que prevé comercializar el torno al medio millón con las seis referencias de su marca Reyes de Aragón –brut reserva, nature selección, reserva nature, gran reserva y semiseco, además de un ecológico y un rosado–. Pero también quiere crecer. No lo hará en volumen. Prefiere ganar valor. «Nuestra filosofía no es vender más y más barato sino avanzar en un nicho de mercado en el que lo que se valora es la calidad y no el precio», señala el propietario y director técnico de Bodegas Langa.Una apuesta que ya les ha dado motivos para el brindis. SuSu brut reserva se ha servido entre los pasajeros de clase preferente de la aerolínea japonesa JAL. Y este mismo mes, su gran reserva ha sido seleccionado como uno de los 50 mejores cavas de España en la última convocatoria internacional de ‘Wine Pleasure’. Para el próximo tiraje ya tienen previsto lanzar un reserva y gran reserva renovado al que acompañará un nuevo vino blanco con D. O. Calatayud.Con 70 hectáreas de viñedo,Y sus caldos han conquistado 40 países. Ahora, han puesto su mirada en Taiwán, Rusia y Latinoamérica, unos mercados «muy atractivos», señala Langa.En el corazón de la denominación más antigua de Aragón y una de las más históricas de España se encuentra Bodegas San Valero, que comenzó a elaborar cava a comienzo de los años ochenta aunque de manera limitada y exclusivamente para sus socios. La gran aceptación que tuvo el nuevo producto hizo que en 1984 seSu producción alcanzará este año lasseñala el director general del grupo Pedro Fatás. Esta cifra incluye las tres referencias de su Gran Ducay –el brut nature reserva, el brut nature (que fue incluido en ‘los ocho magníficos’ de España por la prestigiosa revista ‘VS’ y que patrocina la Vuelta Ciclista a España desde 2007) y el brut nature rosé, pero suma, además, una innovación:como así se llaman estos productos– que se elabora en Aragón, matiza Fatás. Se comercializa bajo la marca Particular, la enseña Premium de Bodegas San Valero.Una producción que a buen seguro irá a más, ya que BSV es ahora propietaria de la bodega que perteneció a la empresa Tierra de Cubas,«La intención es que el embotellado vaya a más porque las instalaciones están más automatizadas y son más competitivas», señala Fatás, que explica que actualmente BSV exporta el 16% de su cava, pero el reto es aumentar este porcentaje hasta el 60%, cifra que han alcanzado ya las ventas internacionales de los vinos que produce la bodega con D. O. Cariñena.

A las faldas del Moncayo

Bodegas:

En Ainzón, el único municipio de la D. O. Campo de Borja en el que puede elaborarse cava, se encuentran las otras dos bodegas aragonesas que producen este tipo de caldos. Una de estas dos instalaciones productoras esque puede presumir de ser la pionera en este tipo de elaboraciones en Aragón. Lo hace desde 1962 y este año su producción será similar a la de 2015,Y allí también, a las faldas del Moncayo, está la renovadaantes Bodegas Caytusa), unas instalaciones levantadas en 1986 que habían dejado de estar operativas hasta que este año fueron adquiridas por elMonasterio de Veruela ha vuelto a la producción con el lanzamiento hace apenas unas semanas de Camino al Moncayo, del que comercializarán 70.000 botellas de cava blanco y 1.000 de rosado elaborado con garnacha.Eso sí, lo harán «poco a poco y en función de la acogida del mercado», señala la gerente de este grupo familiar, Susana Ruberte, que dirigirá la renovada bodega con otras dos mujeres, sus hijas Ana y Alicia Salvador, enóloga y directora comercial, respectivamente. De hecho ya están pensando en el próximo año en el que lanzarán un reserva con la marca Monasterio de Veruela.

Cautela ante la propuesta de la D. O. Cava de «poner puertas al campo»

Los planes de expansión de las bodegas aragonesas no parecenEso explicaría la cautela con la que han recibido la última propuesta del consejo regulador de la Denominación de Origen Cava, que ha levantado ampollas en otras zonas productoras al alza, como Extremadura.El consejo regulador ha tratado la posibilidad de limitar la inscripción de nuevas plantaciones de variedades de uva para producir este tipo de vinos ydecidida a denunciar ante el Ministerio de Agricultura una decisión que considera «muy perjudicial para aquellas regiones donde la demanda de productos es muy superior a la oferta, como es el caso de Aragón y Extremadura» y que critica duramente por entender que «viola la Ley de Libre Competencia».Eso sí, cuando se pregunta a los productores aragoneses de cava por la posibilidad y el efecto en la Comunidad de limitar las plantaciones insisten en que «no se pueden poner puertas al campo».Más información en el Suplemento HERALDO DEL CAMPO