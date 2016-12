Papá, ¿cómo pueden estar los Reyes en todas las cabalgatas a la vez?

“Mamá, Guillermo dice que los Reyes son los padres”. “¿Cómo puede ser que Melchor esté en una tienda y en la cabalgata a la vez?”. “A ese Papa Noel se le cae la barba, ¿es el de verdad?”. “¿Cómo saben los Reyes si me he portado bien o mal, ¿os chiváis?”.

Son solo algunas de las preguntas a las que nos enfrentamos los padres en estas fechas, aunque tampoco faltan ocasiones durante el año, como cuando viene el Ratoncito Pérez. ¿Qué hacemos? ¿Confesamos o seguimos sosteniendo la ilusión sea como sea? ¿Y cuando sospechamos que ellos lo saben pero que no lo quieren decir… seguimos el juego o no?





Pues como no sabíamos qué hacer, hemos consultado con Reyes Blázquez Ferrero, psicóloga infantil y especialista en psicología clínica.



“Lo normal es que entre los 8 y los 9 años los niños descubran la realidad por sí mismos o porque se lo ha dicho otro niño, algunos los pueden plantear antes y otros después. Si con 11 años todavía no sabe quiénes son los Reyes Magos sería conveniente decírselo, porque sus compañeros de clase se reirán de él. Aunque hay que aclarar que puede no haber dicho nada y saberlo ya”.



