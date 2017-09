Los escenarios del Pilar completan su cartel con Hombres G, Fangoria, Taburete y Tequila

Los dos grandes recintos de las próximas fiestas del Pilar, el pabellón de Interpeñas y el Parking Norte de la Expo, ya han cerrado su programación de conciertos. Las fiestas temáticas, principalmente de música electrónica, y sobre todo los grupos nacionales configuran un cartel variado y para todos los públicos que, en cambio, no incluye ningún gran artista de renombre internacional.

Los responsables del River Sound Festival, Ferias Lanzuela, presentaron ayer la programación definitiva que ofrecerán por cuarto año consecutivo en las carpas del Actur. A los nombres ya conocidos de Robe Iniesta (Extremoduro), Bad Bunny, Vanesa Martín, Camela y Melendi, se suman ahora Hombres G, Love of Lesbian, Dorian, Taburete y BNMP. Además los DJ tendrán un hueco preferente en la oferta musical durante las fiestas en el Parking Norte, con los eventos Rave in the River, Fiesta Máxima, Global Music, Life Temptation y El Row.

El cartel se completa con un tributo a Sabina y Serrat, la fiesta infantil Clan en vivo, y el evento La Estación del Silencio, donde participarán Niños del Brasil y otros artistas y grupos amigos de la banda que de una u otra manera estuvieron vinculados con el mítico bar zaragozano. Por último, tres escenarios completarán la oferta con música aragonesa, dance y verbenas.