Hanjin Shipping, ley de la estiba... ¿cómo afecta la inestabilidad al sector?

31 de agosto de 2016. Hanjin Shipping, hasta ese momento la novena naviera portacontenedores a nivel mundial, no consigue refinanciar su deuda y se ve en la obligación de presentar suspensión de pagos. La consecuencia: casi 90 buques fondeados o a la deriva con mercancía a bordo por valor de más de 12.000 millones de dólares y la negativa de todas las terminales del mundo a operar sus barcos.

Hanjin fue la primera naviera en quebrar (dentro del grupo de navieras multinacionales que operan en los puertos mas importantes de todo el mundo) y, si no se hubiera puesto freno a la caída en picado de los fletes de exportación e importación en las principales rutas transoceánicas por parte del resto de navieras, no hubiera sido la única. El origen de ese desplome lo podemos encontrar a partir del 2010 cuando, tras la crisis del 2009, el mercado internacional pareció recuperarse y las navieras comenzaron una carrera para comprar buques cada vez más grandes, con más capacidad, buscando en las economías de escala la forma de optimizar los costes de transporte. El problema es que ese incremento de la demanda no se produjo al ritmo esperado, lo que se tradujo en un escenario donde existía mucha más oferta de espacios que carga que transportar, que provocó que los fletes se desplomaran hasta niveles de mínimos históricos en determinadas rutas (la existente entre Extremo Oriente y Europa fue la que más lo sufrió).

Esta situación se alargó durante casi siete años y trajo consigo, para la carga de exportación principalmente, una época de fletes bajos, mantenidos en el tiempo y sin apenas problemas de espacio en los buques, salvo momentos puntuales. Esa estabilidad favoreció las ventas internacionales y la firma de contratos a largo plazo, dado que la variación en los costes de transporte (uno de los que más afecta en el precio final de un producto) eran mínimos.