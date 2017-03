¿Por qué mi tienda online no vende?

Los expertos destacan que "un comercio electrónico es una herramienta que necesita un trabajo de actualización, pues si no se trabajan los contenidos y el posicionamiento y no se invierte en publicidad no vende". Y es este esfuerzo constante el que asusta a muchos vendedores que quieren expandir sus negocios pero no saben cómo comenzar su andadura en la red. "Nosotros contamos con una tecnología avanzada apta para todo el mundo para la que no se necesitan conocimientos previos en programación –explican desde Palbin.com–, ya que proporcionamos un paquete que te permite sin saber nada sobre ecommerce".

Claro que "la experiencia en marketing ayuda", añaden, "por eso contamos con un programa formativo que impartimos a nuestros clientes para ayudarle a dar los primeros pasos y a vender en internet con éxito". Un servicio de asesoría y consultoría avanzado "que agradecen mucho los clientes", y en el que marcan una hoja de ruta que permite a las empresas conseguir resultados positivos, ser competitivos en previos, tener buena imagen… "Y solo deben seguir los consejos que les vamos dando", aseguran.

Cómo conseguir vender online

Hay una serie de factores que ayudan a una tienda online a vender, como por ejemplo el posicionamiento natural que se consigue a través del contenido, los enlaces internos y externos a otras páginas de referencia o la publicidad. Sobre esta última aconsejan que "independientemente de que contraten con nosotros o no la publicidad, es importante realizarla siempre con un profesional".

También recomiendan "actualizar la página con frecuencia, al menos una vez a la semana; tener un diseño atractivo, profesional y adaptado a móviles, que transmita seguridad y confianza y que sea cómodo para el comprador; y disponer de una estrategia de gastos de envío simple, pues no podemos perjudicar nuestras ventas con un coste de gastos de envío elevados".

