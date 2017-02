El Plan Prepara inyecta 131.000 euros en 2016 para 59 beneficiarios

En estos cinco años el Prepara ha inyectado en la provincia más de 2,5 millones de euros a un total de 1.335 parados de larga duración. Sin embargo, la cifra de beneficiarios ha ido en retroceso. De las 394 personas acogidas en 2011 se pasó a 447 en 2012 para retroceder a 173 en 2013, 152 en 2014, 100 en 2015 y 59 el año pasado.

Para la secretaria provincial de CC. OO. en Soria, Ana Romero, estas cifras son cuando menos «desconcertantes» porque «cada vez hay más prestaciones sociales y más parados de larga duración, de modo que debería incrementarse el número de beneficiarios, pero va en descenso».

Eso se debe a «los requisitos del propio plan , que hacen que cada vez llegue a menos gente. Cuando nació el objetivo era que pudieran acceder más personas en situación vulnerable, pero al legislar el plan , se redujeron tanto las condiciones que hacen complicado acceder a ella».

Y es que en 2013 el Gobierno limitó el subsidio a los parados de larga duración. A partir de entonces solo pueden acceder aquellas personas que llevan sin trabajar al menos 12 de los últimos 18 meses, excepto en el caso de quienes tengan al menos un hijo a su cargo, para los que no existe esta restricción.

Pero además, el Ministerio de Empleo decidió tener en cuenta la renta de todo el núcleo familiar para valorar la concesión de la ayuda, de modo que si uno de los dos cónyuges tiene ingresos superiores en cómputo mensual al 75 % del Salario Mínimo Interprofesional, excluida la parte proporcional de dos pagas extraordinarias, el solicitante ya no tiene derecho.

Otro inconveniente es que sólo se puede cobrar una vez por un máximo de seis meses. Y si se cobró el Prodi anterior ya no hay derecho a éste. El montante máximo por cada solicitante es de 2.400 euros a razón de 400 mensuales. Un beneficiario del Prepara puede cobrar un mes o diez días o dos meses y medio, si, por ejemplo, encuentra trabajo, dado que se creó como «un programa de cualificación profesional, basado en acciones de políticas activas de empleo y en la percepción de una ayuda económica de apoyo».

El año pasado, los beneficiarios prácticamente agotaron la prestación, dado que sale una media por persona física de 2.220,3 euros, sobre un máximo de 2.400 euros. En 2012 de media cada beneficiario recibió 2.083 euros, en torno a cinco meses de Prepara .

Romero cree que tanto esta medida como la Renta Garantizada de Ciudadanía de la Junta de Castilla y León, y que función desde 2010, no terminan de llegar a todos los que realmente lo necesitan; de ahí que tiene esperanzas en la renta mínima que se aprobó el pasado jueves en el Congreso a propuesta de los sindicatos UGT y CC. OO. «Es socialmente necesaria. Nosotros no legislamos pero no vamos a dejar nuestro empeño en pelear por las personas que no tienen ingresos y son incapaces de conseguirlos».

Hasta el 17 de febrero

El Gobierno aprobó en agosto el año pasado ampliar durante seis meses más, hasta el 17 de febrero, el Plan Prepara , destinado a parados de larga duración que han agotado todas las prestaciones. Es la undécima vez que se prorroga desde que se puso en marcha en febrero de 2011 en sustitución del Programa de Protección Temporal por Desempleo e Integración (Prodi), iniciado ya en 2009 para proteger a las personas más golpeadas por la crisis.

El hecho de sus sucesivas extensiones atiende al compromiso estatal de mantenerlo en vigor hasta que el paro se sitúe por debajo del 18% (actualmente se encuentra en el 20%). Se trata de un programa de auxilio económico y a la vez de recualificación profesional. Pero lo que se ampliaba era la dotación, no la duración individual pues sólo es posible ser beneficiario una vez durante seis meses percibiendo 400 ó 450 euros.