"El tiovivo de la plaza de Sas tapa toda mi tienda"

En verano tenemos que aguantar la saturación de los veladores en la plaza de Sas, y ahora un tiovivo infantil nos tapa todo el escaparate. Ya es hora de que el Ayuntamiento actúe e instale esta atracción en otra zona de la ciudad". Así de contundente se muestra Carlos Sierra, un comerciante de esta céntrica plaza zaragozana, que lleva dos años luchando para que se tenga en cuenta su denuncia.

Sierra muestra desde el interior de su establecimiento de complementos 'Q' cuál es el paisaje con el que tiene que convivir diariamente desde que se ha montado este carrusel. "Cuando ponen el toldo -que rodea la feria- ya resulta casi imposible ver mi tienda desde las calles Alfonso I y Estébanes y también resta visibilidad a otros comercios de Sas".

En abril de 2007, presentó en el registro municipal una carta, acompañada de firmas de otros comerciantes de la zona, en la que ponía de manifiesto que su actividad económica se veía perjudicada por determinadas actividades lúdicas programadas en la plaza. Hacía referencia a la "colocación de escenarios, tiovivos, actuaciones de variedades, tenderetes de venta de golosinas...".

"Unas actividades que, por lo general, implican mayor afluencia de público y turismo a las calles y que, en no pocas ocasiones, impiden o cierran casi toda posibilidad de acceso de clientes a los establecimientos", incluía en su carta. Su queja, sin embargo, no fue tenida en cuenta.

"Este es el segundo año que este tiovivo está aquí. Antes había otro más pequeño", explica. Se instaló el pasado día 25 de noviembre y funcionará hasta después de Reyes.

Otra empresaria de la zona añade que los padres que acuden con sus hijos a la atracción esperan junto a los escaparates, invadiendo "hasta la entrada". "Eso repercute negativamente a nuestras tiendas, porque nosotros pagamos para que se nos vea", añade.

"No estoy en contra de nadie, pero no comparto que para que ellos ganen tenga que perder yo. Solo pido que se respete la normativa y las leyes", señala Sierra. "No nos oponemos a que se impulse la vida en nuestro barrio, pero no estaría de más que se intentara no interferir en nuestra jornada laboral".

Posibles nuevas ubicaciones

El mismo tiovivo que se coloca aquí -en pleno Centro Histórico de Zaragoza- está ahora "al comienzo del paseo de Constitución, donde no hay negocios alrededor a los que moleste, en la plaza de los Sitios y detrás del Teatro Pincipal. En todos estos lugares no estorba a nadie".

Este comerciante plantea la posibilidad de buscar nuevas ubicaciones de manera rotatoria y propone incluso puntos como la plaza de Santa Cruz o la de San Felipe. "Lo que está claro es que este tiovivo es demasiado grande para la plaza. No es proporcional". "Nadie ha venido nunca a preguntarnos si nos molesta o si queremos tenerlo delante", concluye. "Yo no he visto un tiovivo así en otras plazas comerciales. ¿Es que somos contribuyentes de segunda?".