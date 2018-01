La tecnología de 'Black Mirror' que una famosa pizzería convertirá en realidad

Sin embargo, la aparentemente novedosa propuesta ha resultado muy familiar para los seguidores de 'Black Mirror'. Y es que la trama del episodio 'Crocodile', de la cuarta temporada de la serie, comienza cuando una furgoneta de reparto de pizza autónoma se ve envuelta en un accidente.

Las similitudes entre la tecnología del capítulo y el proyecto de Pizza Hut han causado un aluvión de comentarios en redes sociales que incluso han movilizado a los propios creadores de la serie: "Sabemos cómo va esto", publicaron en Twitter al hilo de la presentación del prototipo.

We know how this goes. https://t.co/1nTDxuOrlD