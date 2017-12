¿Videojuegos para jugadores o para espectadores?

El éxito o fracaso de un videojuego depende en buena medida de si es divertido o no de contemplar, por lo que la industria de este sector camina hacia una tendencia en la que deberá tener en cuenta cada vez más no solo al jugador, sino al espectador .

Así lo han puesto de relieve los emprendedores digitales Paul Hanraets y Sergei Klimov, quienes han participado esta tarde en Bilbao en una mesa redonda enmarcada en el festival de videojuegos Fun & Serious, que se celebra en la capital vizcaína hasta el próximo lunes.

El neerlandés Paul Hanraets, fundador y director de negocio de la plataforma Gambitious (recientemente cambió su nombre de marca por Good Shepherd Entertainment) y que se dedica a atraer inversores en videojuegos, ha señalado que el sector avanza hacia el desarrollo de juegos "más cortos e innovadores" y ha destacado que la tendencia será ver productos "empujados por el espectador" hacia el éxito.

El ruso Sergei Klimov, fundador de su propio estudio, Charlie Oscar, y que cuenta con 20 años de experiencia en la industria del videojuego, con cargos de responsabilidad en algunas de las compañías más importantes de Europa, se ha mostrado de acuerdo con que el sector deberá tener en cuenta cada vez más al espectador.

"Hay estudios que atribuyen el fracaso de videojuegos a que no son divertidos de ver", ha añadido Klimov, quien ha resaltado que si alguien entra en una sala y hay varias personas jugando, siempre se quedará contemplando el videojuego más atrayente.

Al margen de si se tiene en cuenta o no al espectador, Klimov ha subrayado que un 80% de los videojuegos que salen al mercado fracasan porque sus creadores los lanzan "a medio cocer".

Ha explicado un caso de un videojuego de supervivencia que tuvo un millón de visitas en la página web de lanzamiento, pero solo vendió 15 copias. Su creador, además, no ofrecía las actualizaciones prometidas e incluso le cambió de título. "Esto no funciona, no tiene nada de sentido", ha destacado.

Klimov ha remarcado que es preciso "ofrecer algo fresco visualmente, un juego fácil y accesible", pese a que "cada vez es más difícil que se publique y financie un juego".

"La parte difícil no es hacer dinero, sino retener al público. Si tienes 50.000 personas que juegan a tu juego cada mes, puedes mantener el éxito", ha añadido.

Ha considerado que las operaciones de microfinanciación seguirán siendo importantes en el desarrollo de los videjuegos y se situarán entre el 20 y el 30% de los ingresos.

Se ha referido también a las páginas de "acceso temprano", las que ofrecen la posibilidad de probar un videojuego antes de que salga al mercado, y ha opinado que la tendencia será "vender" ese acceso en alguna página "no accesible para todo el mundo" para hacer un lanzamiento de pruebas del producto pero sin estar sometido a una "exposición amplia".

Klimov y Hanraets han hablado también de los juegos "indies", creados por desarrolladores independientes, y han hecho hincapié en las dificultades de encontrar financiación para estos videojuegos.

"Es tremendamente difícil para un 'indie' conseguir financiación", ha dicho Hanraets, quien ha explicado que el acierto es que los creadores independientes apuestan por "proyectos más pequeños y con juegos centrados en una trama, con una experiencia de unas dos horas".

"Esa es la tendencia. Juegos más pequeños, innovadores, a los que juegas y los guardas hasta la próxima vez. Es lo que se llama rejugabilidad", ha explicado.

El certamen de videojuegos Fun & Serious Game Festival, que tiene una vertiente de negocio y otra lúdica, ha comenzado esta mañana en Bilbao con colas para entrar y con dos juegos que han acaparado la atención: el 'Horizon zero Dawn', de Sony, y 'The legend of Zelda', de Link para Nintendo.

El festival bilbaíno espera una asistencia de público cercana a las 30.000 aficionados y la presencia de 600 empresas del sector, el 25 % de ellas extranjeras.