Audio infinito, sin cables y prémium

Aunque empezaron siendo un producto exclusivo, el rango de precios de los auriculares sin cables ha ido creciendo y ahora hay dispositivos disponibles para todos los presupuestos desde los 20 a los 500 euros. En un territorio intermedio se encuentran estos ‘Auriculares externos abiertos’ de Bose. Con un nombre muy descriptivo y poco comercial, tratan de justificar los 200 euros de la etiqueta con gran calidad de materiales y sonido.

Que estamos ante unos auriculares diferentes lo notamos nada más posarlos sobre nuestras orejas. Las almohadillas acolchadas de piel simulada son muy cómodas y hacen que usar estos auriculares durante horas sea realmente cómodo. Eso sí, los disfrutaremos más protegiéndonos de los fríos del invierno que las jornadas calurosas (y sudorosas) del verano.

Este modelo es abierto y no cuenta con cancelación activa, por lo que el aislamiento de los ruidos del exterior no es total. Sin embargo, el dispositivo cuenta con una calidad de sonido excepcional, con graves profundos y un gran equilibrio tanto cuando los usamos con el volumen bajo, como cuando queremos hacer uso de toda su potencia.