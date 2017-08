La Inteligencia Artificial no sustituirá el trabajo de las personas "hasta dentro de entre 40 y 120 años", según un experto

El experto en ciberseguridad y líder de Investigación en el BBVA Innovation for Security, Alfonso Muñoz, ha afirmado que "hasta dentro de entre 40 y 120 años la Inteligencia Artificial (IA) no podrá sustituir los trabajos de las personas" porque "los algoritmos que se utilizan son muy específicos". "Puede que una máquina haga una barra de pan o un poema, pero a diferencia del cerebro humano, la misma máquina no sabe hacer las dos cosas", ha añadido.