Ultimátum de la Comisión Europea a Facebook, Twitter y Google por sus condiciones de uso

La Comisión Europea (CE) ha advertido este martes de que si Facebook, Twitter y Google+ no ofrecen compromisos satisfactorios para adaptar sus condiciones de uso a las normas europeas, se emprenderá una acción colectiva contra ellas por parte de las autoridades nacionales de protección del consumidor.

"Me temo que no les daremos otra oportunidad. El próximo paso en el procedimiento en caso de que no haya una respuesta satisfactoria será lanzar una acción coordinada", dijo hoy la comisaria europea de Justicia, Vera Jourova.

Las tres compañías debían proporcionar antes del 20 de julio una serie de compromisos a la Comisión para adaptar sus términos y condiciones de uso a las leyes europeas de protección de los consumidores, después de que Bruselas y las autoridades nacionales de protección de los consumidores les enviasen una carta en noviembre del año pasado pidiéndoles medidas.