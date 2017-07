Consejos para aprovechar las ofertas del Amazon 'prime day'

Esta tercera edición de 'Prime Day' ofrecerá, entre otros, productos tecnológicos como cámaras, ordenadores, teléfonos y drones, con descuentos de hasta el 50% en algunos dispositivos.

Por primera vez en España, los clientes que residen en las áreas metropolitanas de Madrid y Barcelona recibirán sus compras en una o dos horas, gracias al servicio de entregas rápidas.

El 40% de las ofertas proceden de pymes

Prime Day tendrá un 60% más de ofertas procedentes de pequeñas empresas y emprendedores que en 2016, con un 40% de las ofertas provenientes de productos de pymes.

Las pequeñas empresas que venden en Amazon aprovecharán el incremento de tráfico durante para llegar a nuevos clientes, lanzar nuevos productos e incrementar sus ventas.

En 'Prime Day' del año pasado, sus ventas prácticamente se triplicaron, después de que los clientes compraran a las pymes participantes más de 20 millones de artículos de más 50 categorías diferentes en todo el mundo.

Consejos de Amazon para el Prime Day

La empresa ha facilitado una serie de consejos para los uasuarios:

¿Cuándo empiezan las ofertas? Las ofertas de Prime Day empiezan el día 10 de julio a las 6 de la tarde y estarán activas hasta el 11 de julio a medianoche, 1 hora menos en Canarias. Después del éxito del año pasado, los clientes de Amazon Prime nos pidieron más tiempo para comprar. Por eso, este año las ofertas de Prime Day estarán disponibles durante 30 horas porque sabemos que 24 horas no es suficiente. Empezaremos la cuenta atrás para Prime Day el día 5 de julio, a partir de esa fecha habrá promociones exclusivas para clientes Prime disponibles cada día.

Atento a la mecánica. Amazon.es ofrecerá tres tipos de ofertas, todas exclusivas para clientes Prime:

Ofertas flash: habrá muchas ofertas activándose a lo largo del día así que te recomendamos refrescar la página frecuentemente.

Ofertas del día: si la velocidad no es lo tuyo, no te preocupes. Habrá Ofertas del día disponibles el 10 de julio desde las 18:00h y el 11 de julio durante todo el día. Pero no te confíes, algunas ofertas pueden volar, así que, debes estar atento.

Promociones exclusivas Prime: estas promociones aplican a un conjunto de productos. En sus páginas de detalle, verás un mensaje con el importe o porcentaje de descuento, que se aplicará antes de terminar tu pedido. Los días previos a Prime Day ya podrás empezar a disfrutar de algunas de estas promociones en www.amazon.es/primeday.

Disfruta de 30 horas de ofertas en Prime Day. Algunas ofertas destacadas disponibles a partir del 10 de julio pueden continuar el 11 de julio. Las páginas de detalles de los productos indicarán qué ofertas destacadas pueden regresar.

Sé rápido. Debido a la popularidad de algunos de los productos, las ofertas podrán agotarse. Deberás ser rápido si quieres aprovechar los descuentos. Recuerda que una vez hayas añadido uno de los productos a tu cesta tendrás 15 minutos para confirmar tu compra.

Utiliza la lista de espera. Puede que todas las unidades estén reservadas por otros clientes momentáneamente. Utiliza la lista de espera y te notificaremos si el producto vuelve a estar disponible.

¿Puedo disfrutar de ofertas de Prime Day en las páginas de Amazon de otros países? Prime Day es un día global de ofertas, sin embargo, no necesariamente habrá las mismas ofertas en todos los países. Para acceder a las ofertas de Prime Day en otras páginas web de Amazon, es necesario suscribirse al programa de Amazon Prime de ese país.

Gastos de envío. Los envíos son gratuitos para las ofertas de Prime Day y para todos los millones de productos vendidos o gestionados por Amazon. Los productos vendidos por vendedores externos a través de Amazon Marketplace pueden tener gastos de envío.