'Firewatch', bosqueja tu propia aventura

En ‘ Firewatch ’ encarnamos a Henry . Un hombre normal, de los 30. Podrías ser tú, podría ser yo, podría ser cualquiera. Una tragedia personal y familiar le lleva a aceptar un puesto de trabajo apartado y tranquilo: guardabosques . Ante todo, busca refugiarse en la soledad de las montañas, huir de su pasado y pensar en cómo salir adelante. Pero pronto Henry descubre que no está solo. Delilah , su supervisora, le va a acompañar, con sus mordaces comentarios , durante todo su viaje.

Henry hará curiosos amigos durante sus aventuras

‘Firewatch’ no es un juego al uso. No hay que luchar ni disparar. No hay riesgo de morir recorriendo los apacibles parajes que nos rodean, pero la propia narrativa inquietante mantiene la tensión argumental en todo momento, llevando al protagonista a avanzar por el camino con una falsa sensación de libertad, cuando, en realidad, todo está perfectamente marcado y delimitado.

El jugador puede escoger entre una frase u otra en sus conversaciones con Delilah, pero estas elecciones apenas marcarán el devenir de la historia.

Guiarse con un mapa y una brújula es lo suficientemente complicado para que sea entretenido

‘Firewatch’ recuerda a aquellos libros tan populares en los 80 de ‘Elige tu propia aventura’, pero es una ilusión, el jugador solo podrá colorear la historia, adornarla con uno u otro comentario, o tomar uno de los dos caminos que llevan a un mismo lugar. Elecciones que mantienen el hechizo del libre albedrío, en una aventura de ritmo pausado y estética de cómic, que atrapa desde el primer minuto a un espectador activo.

Las referencias a la década de los 80 son constantes. Desde la forma de comunicación de los protagonistas, a través de rudimentarios ‘walkie-talkies’, a la construcción de la propia historia, que recuerda a aventuras de aquellos años como ‘Los Gonnies’ o a la más reciente, pero también añeja ‘ Stranger Things’.

La cabaña será nuestro solitario hogar durante meses

El desarrollo de los acontecimientos llevará al jugador a elucubrar sus propias teorías repletas de dudas, preguntas sin resolver y ‘conspiranoias’. A dudar de su misión, de Delilah y hasta de sí mismo. Pero ‘Firewatch’ no es una aventura con múltiples finales. Todos los caminos conducen a la misma resolución y el jugador se limitará a disfrutar del entorno mientras sigue el camino marcado por sus guionistas.

Esta fantástica e inquietante aventura gráfica fue lanzada en 2016 y ahora se encuentra un precio especial de 10 euros en PlayStation 4 y de 9 para PC en la plataforma de juegos ‘online’ ‘Steam’.