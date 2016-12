Duelo de shooters. Battlefield 1 vs Call of Duty: Infinite Warfare

Estamos en guerra. Dos de las mejores sagas de ‘shooters’ de todos los tiempos se han armado en este 2016 para enfrentarse en un combate sin cuartel que tiene su batalla final estas navidades. ‘Battlefield 1’ y ‘Call of Duty (COD): Infinite Warfare’ son dos juegos muy diferentes.



Mientras que el nuevo COD transporta al jugador aque todavía no se ha librado, ‘Battlefield 1’ le lleva al pasado, aque cambió el mundo por completo.En uno podremosy conocer planetas inhóspitos, mientras que en el otro nos meteremos en unacon protagonistas, armas, aeronaves y tanques propios de comienzos del siglo pasado.

Modo historia y gráficos

Ambos títulos tienen un gran modo historia con entre seis y ocho horas jugables. ‘Call of Duty: Infinite Warfare’ añade tiempo de juego con misiones secundarias, gracias a estar planteado como un’ (juego de mundo abierto) en el que podremos escoger el orden de las misiones a realizar. El ‘Battlefield 1’ tiene unaque, además de contarnos la historia de, sirve a modo de gran tutorial para probar todas las armas y vehículos antes del dar el salto a la gran guerra que supone el modo multijugador.Aunque en el apartado gráfico ambos son grandes títulos,, sobre todo, porque supone una renovación en la recreación de batallas en enormes escenarios, con un gran tratamiento de texturas, luces y sombras gracias a su motor gráfico Frostbite.

Escenarios, armas y vehículos

Losson también extremadamente diferentes. En el nuevo Call of Duty deberemos recorrer el sistema solar luchando contra una facción totalitaria nacida en Marte que quiere dominar el universo. Para ello repartiremos plomo, correremos por las paredes, ‘hackearemos’ robots para que nos ayuden... Vamos, lo de siempre. Pero también, pilotaremos naves y lucharemos contra los ambientes hostiles de planetas deshabitados.Por su parte, ‘Battlefield 1’ nos transportará a lasen un recreación realista y brutal, que nos hará sentir la mezcla de miedo y coraje que invadió a los millones de jóvenes que perdieron la vida en aquel conflicto. Podremos probar lasque por aquel entonces eran la vanguardia tecnológica yy tanques, que se convirtieron en auténticosque marcaban la diferencia.

Multijugador

Conclusión

El modo multijugador también es muy diferente. ‘Battlefield 1’ tiene, mientras que ‘Call of Duty: Infinite Warfare’ vuelve a sery sin fin en entornos repletos de pasillos que propician la acción frenética.Del juego de la Primera Guerra Mundial cabe destacar la gran recreación del conflicto en sí mismo a través deque transportan al jugador al infernal campo de batalla. Mientras que en el Call of Duty llama la atención elmodo cooperativo contra losy sanguinariosEn definitiva, estamospara jugadores con gustos diferentes. Quien prefiera la recreación histórica, con armas y vehículos de otra época y una calidad apabullante deberá optar por el Battlefield, mientras que a quien guste de darse una vuelta por el sistema solar, pilotar una nave espacial y repartir plomo a diestro y siniestro, le recomendamos ‘Call of Duty: Infinite Warfare’.