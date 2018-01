La epidemia del XXI

Los datos son tan abrumadores como preocupantes. En Aragón, más de 83.000 personas mayores de 65 años viven solas, un 41 por ciento más que hace una década. En España se calcula que en el plazo de veinte años un tercio de la población tendrá más de 65 años, traduciendo no solo un problema asistencial creciente, sino la evidencia de que la soledad, considerada como la nueva epidemia del siglo XXI, ha comenzado a extenderse entre nuestros mayores. La gravedad del fenómeno no entiende de fronteras y en un país como Suecia, por tan solo citar un ejemplo múltiples veces repetido, se calcula que uno de cada cuatro ancianos muere en soledad. En el Reino Unido, la primera ministra, Theresa May, ha decidido aplicar un criterio de visibilidad política a esta pandemia social y ha creado una Secretaría de Estado destinada a ayudar a los miles de británicos de todas las edades que se encuentran en situación de soledad. La dimensión de este problema ha permitido, en especial tras la sensibilización generada por los tristes y repetidos sucesos que saltan a los medios de comunicación, que el Gobierno central, por boca del secretario de Estado de Servicios Sociales, Mario Garcés, anunciase en Zaragoza un plan del Imserso especialmente pensado para las personas mayores que viven solas.