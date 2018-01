El kit que la NASA diseñó para que las mujeres se maquillaran en el espacio

El propio organismo compartió recientemente a través de una de sus cuentas de Twitter una fotografía del maletín, acompañada de un texto en el que dice que "los ingenieros de la NASA, con su infinita sabiduría, decidieron que las mujeres astronautas querrían maquillarse por lo que diseñaron un kit de maquillaje. Puedes imaginar la discusión entre los ingenieros, predominantemente hombres, sobre lo que debía incluir el kit".

Sally Ride: "The engineers at NASA, in their infinite wisdom, decided that women astronauts would want makeup - so they designed a makeup kit... You can just imagine the discussions amongst the predominantly male engineers about what should go in a makeup kit." #RideOn #Classof78 pic.twitter.com/dNZ51cWELH