EE. UU. celebra el Día Nacional de las Palomitas de Maíz

Con el tiempo se han incrementado los tipos de palomitas de maíz. Así, además de las clásicas están las de sabor a curry, barbacoa, palomitas de queso, de caramelo, o con sabor a frutas.

En cada país se llama de una manera este aperitivo. Aunque en España se denominan palomitas de maíz, en varias comunidades se les llama de otra forma: En Aragón, pajaretas; Cataluña, crispetes; País Vasco, krispetak; Gran Canaria, roscas; Islas Canarias, cotufas; Alicante, Murcia y Almería, tostones; Granada, Palomas. En otros países también cambia su denominación: en Perú, canchita; Panamá, millo; Portugal, pipocas; Guatemala, poporopo; Uruguay, pop y pororó; y República Dominicana, cocaleca, rositas de maíz.

¿Que cómo celebran los estadounidenses este día? Tal vez este hilo de Twitter les de la respuesta:

Yay! It's #NationalPopcornDay! We couldn't think of a better way to spend the day... Retweet and follow us to #WIN a tubful of our superlative #Poshcorn

pic.twitter.com/Es2hUjAM8v