Antonio Nogales, alcalde de Pedrera, localidad sevillana de algo más de 5.000 habitantes, se ha hecho famoso. Imagino que a su pesar. El hombre, a quien no tengo el gusto de conocer, ha sido noticia y chivo expiatorio. Por lo que parece, utilizó irónicamente el verbo ‘fusilar’ mientras mediaba en un tenso conflicto de corte xenófobo, poniendo paz en una improvisada asamblea vecinal frente al consistorio. A partir de ahí, el alud ha sido imparable. Sus palabras se han descontextualizado y el asunto se ha hecho viral, como se dice ahora, en redes sociales y otros medios. Incluso ha tenido que arrepentirse por no haber calculado las consecuencias de su ironía. No hace falta entrar en detalles.

El sucedido es ejemplo de las contradicciones de nuestro tiempo. Aquí, vivimos una libertad como nunca, pero tiende a imponerse la falta de tolerancia a la broma y, mucho más, al sarcasmo. En definitiva, a la crítica y a la confrontación. Estamos llenando las conversaciones públicas de una corrección política que oculta hipócritamente las desigualdades materiales y sociales de nuestra vida. Esta sutil imposición ideológica de un ‘buenismo’ transversal genera fenómenos estimulantes, como Donald Trump, Carles Puigdemont o Pablo Manuel Iglesias. Tres líderes, en escenarios distintos, que adoptan tácticas similares para ocupar la opinión publicada. A su manera, despliegan estrategias retóricas que buscan el foco, para ganar los medios y conquistar el trono. Así, mientras el líder de Podemos gestiona con inteligencia incluso el silencio y el prófugo se multiplica cansinamente como espectro telemático, el presidente norteamericano padece una verborrea irrefrenable, las más de las veces, rebosante de improperios e incongruencias. Trump apabulla con las palabras y dice barbaridades a cual más desproporcionada. La reciente publicación de ‘Fire and fury. Inside the Trump White House’ (‘Fuego y furia. La Casa Blanca de Trump por dentro’) muestra la incontinencia e incompetencia del sujeto que, por increíble que parezca, es presidente de la primera potencia mundial. Un día se descuelga diciendo que tiene el botón nuclear más gordo; otro llama agujero de mierda a países que considera inferiores y no hace falta seguir. En lo esencial buscan lo mismo, relevancia mediática: la puerta para llegar al poder.

Ahora bien, si Trump abriera su ‘buzón’ en el reino de España, podría encontrarse con alguna sorpresa. Podría venir un juez y llamarle al orden. Incluso, si se descuida, castigarle a una pena de prisión de uno a cuatro años y multa de seis a doce meses. Pues está tipificada como delito la conducta de "quienes públicamente fomenten, promuevan o inciten directa o indirectamente al odio, hostilidad, discriminación o violencia contra un grupo, una parte del mismo o contra una persona determinada por razón de su pertenencia a aquel, por motivos racistas, antisemitas u otros referentes a la ideología, religión o creencias, situación familiar, la pertenencia de sus miembros a una etnia, raza o nación, su origen nacional, su sexo, orientación o identidad sexual, por razones de género, enfermedad o discapacidad". Y esto solo es el primer punto del artículo 510 de nuestro Código Penal, que, tras la reforma de 2015, dedica once artículos a temas similares. Eso que tiene mucho sentido, también tiene su perversión.