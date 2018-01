La rotunda respuesta de Sharon Stone sobre si ha sufrido abusos en Hollywood

Tras la carcajada, eso sí, Stone explica por qué se ríe: “Llevo más de 40 años en este negocio. ¿Te imaginas cómo era cuado yo llegué, hace cuarenta años? ¿Con mi aspecto? ¿Recién llegada de un lugar sin nombre de Pensilvania? No llegué aquí protegida. Y lo he visto todo".

La actriz también se muestra a favor de movimientos como el Time's Up, que están sacando a la luz los casos de abusos en el mundo del cine y celebra que la actitud de las mujeres esté empezando a cambiar.

“Las mujeres a menudo pierden su propia identidad en pro de la identidad del hombre con el que están. Incluso cambian su forma de vestir. Estamos empezando a agradecer nuestros propios dones como mujeres y a dejar de pensar que tenemos que comportarnos como hombres para estar empoderadas y sentirnos poderosas o valiosas”, dice.

"We're starting to acknowledge our own gifts as women and not think that we have to behave as men in order to be empowered, or powerful, or valuable" - @sharonstone on #SundayMorning pic.twitter.com/KkE5Op5iBA