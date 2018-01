El independentismo y Carles Puigdemont, a ritmo de trap

Se habla de Cataluña, del 'procés', de la independencia y de Puigdemont hasta en el trap. Nada parece ya escapar al tema que ha copado conversaciones y telediarios desde hace meses, y parece ser que si se junta con la parodia, Youtube y un poco de música puede convertirse viral en apenas unas horas. Lorey Money lo ha vuelto a hacer, pero esta vez enfundado en un traje azul con gafas y peluca para ponerse en la piel de 'Puigdemoney', nombre con el que ha rebautizado al expresidente, y cantarle al "Prr Prruces" desde Bruselas. Y es que el mantero senegalés Dara Dia, popularmente conocido como Lorey Money, imagina un nuevo país al ritmo de un remix de Gucci Gang al que bautiza como 'Independent'.

El senegalés aparece en el vídeo con una botella de Freixeneten mientras canta frases como “ma votao mucha gent, lo siento Rajoy men”, “España me ataca, pues toma pan tumaca, madafaka”, “yo quiero nuevo país sin turistas asiendo pis”, “Franco rest in peace, welcome refugees” o “yo empecé el pruces”.