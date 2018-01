Rescatan a una pequeña osa calva y enferma de sarna tras perder a su madre

Una extraña criatura de oso negro (sin pelo) fue encontrada el pasado mes de diciembre por el Departamento de Pesca y Vida Silvestre de California a raíz de un aviso.

La osezna había sido vista anteriormente en Forbestown, en el condado de Butte, y cuando el departamento recibió su foto, no estaban seguros de lo que encontrarían. "Aunque temían lo peor, querían lo mejor para ella, así que contactaron con nuestro Centro de Vida Silvestre pidiendo nuestra ayuda", explican desde la oenegé 'The Fund for Animals Wildlife Center', que ha compartido imágenes de la pequeña osa enferma en redes sociales. En una publicación en Facebook explican que la osa perdió a su madre e intentaba sobrevivir malnutriéndose.

"Ella es del norte de California. Tenemos algunos comentarios de personas que dicen que fue encontrada originalmente en Forbestown. 'Eve' -como han bautizado a la criatura- permanece en guardia cuando sus cuidadores caminan alrededor de su jaula para acceder al interior de esta y limpiarla mientras está fuera", señalan sus neuvos cuidadores, quienes confiesan que se les encogió el corazón al descubrir a este pequeño ejemplar de oso negro.