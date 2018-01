La educación, clave de la economía

Muchos han sido los debates de expertos –y no tan expertos– sobre la profunda crisis económica que se desencadenó en nuestro país en 2008 a raíz de la mundial, que se inició un año antes. Y, aunque los datos de la contabilidad nacional afirmen que semejante debacle concluyó en 2014, es una realidad que la economía española no ha recuperado todavía los valores previos a la crisis, sobre todo, en lo que se refiere al desempleo. Los numerosos casos de corrupción en las altas esferas, el final de la burbuja inmobiliaria, el paro juvenil y la crisis bancaria de 2010 no hicieron más que agravar el problema, trasladándolo a un plano que iba más allá de lo económico, minando el espectro político y social. Me vienen a la mente numerosos programas de televisión y radio hablando sobre indicadores macroeconómicos, reformas legislativas y la disminución del crédito, pero muy pocos –o más bien ninguno–, hablaban sobre un aspecto clave que podría haber atajado el problema antes de que ocurriera y que, por lo que parece, ha sido relegado a un segundo plano durante todo este tiempo: la educación.

Hace años, impartí una conferencia en la que hablaba sobre la introducción en la escuela de valores como el emprendimiento y la gestión de la economía, entre otras cosas. Mi sorpresa fue mayúscula cuando uno de los asistentes, en evidente demostración de que no se había enterado de nada de lo que había expuesto, se acercó para decirme que lo que pretendía con aquella charla era fabricar futuros empresarios y economistas. Nada más lejos, esas palabras estaban orientadas a que la sociedad tomara conciencia de la necesidad de acercar la educación a la realidad del día a día, a lo cotidiano, a convertirla en algo verdaderamente útil a través de valores como la responsabilidad, el esfuerzo, la implicación o la solidaridad.

Este sencillo ejemplo me sirve para lanzar una pregunta a capón y sin tapujos: ¿por qué no hacemos una apuesta por educar en la verdad para contar con personas más responsables? Al fin y al cabo se trata de que nuestros jóvenes no cometan los mismos errores que cometimos nosotros por desconocimiento y codicia. Desde Fundación Piquer venimos apostando desde hace tiempo, y hemos elaborado las herramientas correspondientes, por la formación económica de los estudiantes de todos los niveles. Y no hablo solo de conceptos, hablo también de los valores que acompañan o deberían acompañarlos. El programa de innovación educativa ‘Escuela Activa’ incluye lo que llamamos ‘Escuela Financiera’, una forma diferente de que los alumnos aprendan la ‘economía de andar por casa’, conceptos elementales de lo que es la economía, empezando por la doméstica, ¿o acaso no deben saber nuestros hijos y estudiantes qué son los gastos e ingresos, qué es una hipoteca o qué recibos pagamos cada mes?, ¿no deben saber de qué recursos disponemos, en qué los gastamos y cuál es su responsabilidad en el correcto uso de los mismos?, ¿debemos mantenerlos en una urna de cristal ajenos a todo lo real, esperando que sean mayores para que se enteren de los mecanismos que rigen la sociedad en la que viven?