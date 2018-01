El último y peligroso reto de internet: comer cápsulas de detergente

El primero de los retos virales del 2018, conocido como 'Tide Pod Challenge', invita a los internautas, nada más y nada menos, que a grabarse ingiriendo pastillas de detergente o, al menos, a mordiéndolas.

Diarios como el 'Usa Today' recogen que este nuevo -y peligroso- reto está arrasando entre muchos adolescentes de Estados Unidos.

#tidepods #dankmemes experience the forbidden fruit for yourselves. pic.twitter.com/M1NhKqkyTi