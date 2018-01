Una canción para Diana Quer

Una estudiante de bachillerato de Salou de 18 años ha alcanzado 270.000 visitas en pocos días en Instagram y You Tube gracias a una canción dedicada a Diana Quer. "Lo daría todo por dar marcha atrás, que no haya ni una más. Si nos preguntan por qué luchamos, les diré: porque todas somos Diana Quer", canta Luna Molina en un vídeo que se ha propagado velozmente por las redes sociales. Cuenta la joven que le afectó mucho el asesinato y que compuso la canción en apenas veinte minutos, la grabó con su móvil y la publicó en Instagram. La hermana de Diana Quer vio el vídeo, lo compartió y animó a la autora a componer entera la canción, lo que multiplicó el número de visitas. Al día siguiente recibió un mensaje de You Tube en el que le comunicaban que era el 22º vídeo más visto en España.