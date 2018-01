Las prendas que no puedes dejar escapar estas rebajas

Sin duda, ha sido el estampado de este otoño-invierno. Las tiendas se han llenado esta temporada de todo tipo de prendas con cuadros príncipe de Gales. Vestidos, pantalones, faldas y, por supuesto, el abrigo masculino. Una prenda muy deseada por muchas que aprovecharán los descuentos para poder incluirla en su vestidor. Si tuviste un flechazo con esta chaqueta nada más verla, aprovecha esta temporada para conseguirla a un precio mucho más bajo que en temporada.

Aunque las grandes superficies ya tengan en sus estantes la ropa de primavera, aún queda mucho invierno por delante. Un abrigo nunca es mala opción y menos cuando lo puedes encontrar por menos de la mitad de su precio inicial. Optar por un estilo clásico siempre es un acierto, además de un estupendo fondo de armario, pero si eres un apasionado de la moda no puedes desaprovechar la ocasión y hacerte con el abrigo estrella de este invierno, el ‘puffy’. Esta prenda acolchada es la debilidad de muchas blogueras y se encuentra en todos los estilos, desde los tonos negros más discretos hasta los metalizados o amarillos más llamativos.

Los vestidos camiseros con tonos florales han invadido las tiendas este invierno. Una prenda que lleva varios años presente en los armarios y no tiene pinta de desaparecer. Por eso, una de estas piezas no puede faltar en tu lista de rebajas. Además de que le podrás sacar partido durante los meses de frío, con unas medias gordas y unas botas, es perfecto para primavera e incluso para las noches que refresca en verano. Por lo que elige un tono más vivo para que sus usos sean mayores, como el rojo que sin duda ha sido el rey cromático de la temporada.

Ficha las nuevas tendencias

Además de conseguir las prendas que has esperado durante estos meses, las rebajas son el momento perfecto para comprar básicos o incluso encontrar piezas clave que triunfarán en la próxima temporada. Si quieres preparar tus conjuntos para las nuevas tendencias que van a venir pisando fuerte no pueden faltar en tus bolsas de la compra un 'trench' o gabardina (el salvavidas perfecto para los meses de primavera), las prendas brillantes, que dejan la fiesta y la noche para acompañarte en tu día a día, y los complementos en blancos. Los zapatos, zapatillas o bolsos de este color serán las piezas clave de los 'looks' de este 2018, accesorios que aunque no parezcan muy combinables (y que hace años eran completamente impensables) se van a convertir en los elementos clave para conseguir ‘outfits’ increíbles.