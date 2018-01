"No confundas la 'acer palmatum' con la marihuana o irás al hotel Tricornio"

En una de sus últimas advertencias, la Benemérita advierte a los aficionados a la botánica para que no confundan especies inofensivas como el 'acer palmatum' con la planta de la marihuana y acaben en el que denominan "hotel Tricornio".

