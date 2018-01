'Agua cruda', la nueva y caprichosa moda de Silicon Valley

De todo lo que el ser humano necesita para su supervivencia, el agua es el elemento rey. Un elemento que, a día de hoy, también sigue siendo un lujo para mucha gente en algunas partes del mundo. La OMS estima que 3 de cada 10 personas carecen de agua potable en sus hogares y 6 de cada 10, de un saneamiento seguro. Además, se estima que cada año mueren más de 500.000 personas por enfermedades relacionadas con la contaminación del agua. Sin embargo, en Silicon Valley (Estados Unidos), cuna y centro de la gran mayoría de novedades tecnológicas, lo moderno es beber ‘agua cruda’ (raw water en inglés), es decir, aquella que no ha recibido ningún tipo de tratamiento.

A pesar de que este agua lleva unos años comercializándose, ha sido ahora cuando se ha puesto de moda con la aparición de múltiples empresas en diferentes partes de Estados Unidos como Tourmaline Spring o Live Water. Estas, que se están haciendo de oro, llegan a vender casi 10 litros de este agua por más de 30 euros, más los 12 euros y medio que cuesta volver a rellenar la garrafa. Y no solo han nacido empresas que venden ‘agua cruda’. Otras, como Zero Mass Water, realizan instalaciones para poder consumir directamente el agua de la lluvia que cae en los tejados; o la página Find a Spring, en el que aparecen las localizaciones de manantiales por todo el mundo para ir de excursión a recoger ‘agua cruda’. Solo en España están ocho registrados.

Tal y como explica el diario The New York Times, los amantes del ‘agua cruda’ defienden que con el cloro y el flúor que utilizan para tratar el agua, se eliminan minerales beneficiosos para la salud que contiene el agua corriente. Sin contar, además, con el plomo de las tuberías. Y no solo es el agua del grifo, el agua embotellada tampoco se salva. Según esta corriente, este agua se somete a tratamientos de luz ultravioleta o de gas de ozono que “matan las bacterias saludables, los probióticos”.