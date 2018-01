María Elósegui: "Es bueno que los diferentes credos se visibilicen en la vida pública"

Enhorabuena. ¿Algún pálpito?

Hace poco me dijeron en Estrasburgo que las espadas están en lo alto... Los tres tenemos mucho currículum y trayectoria, pero cada uno con sus puntos fuertes.

¿Cuáles son los suyos?

Conocer muy bien el Consejo de Europa. Llevo cinco años allí en una comisión contra el racismo y la intolerancia, hacemos informes de la situación al respecto en los 47 países miembros, y conozco muy bien sus legislaciones.

¿Qué aportaría al tribunal?

He trabajado las identidades culturales de cada país y creo que es necesario tener sensibilidad, apertura y flexibilidad para entender las mentalidades de países tan diversos. He vivido años en el extranjero y sé lo que es sentirse fuera de casa. También aporto empatía. Es necesario empatizar con personas que no han visto respetados sus derechos.

Desde España llegan casos como la ilegalización de Batasuna, la doctrina Parot, ahora el artículo 155 de la Constitución por el desafío soberanista...

El año pasado llegaron 626 casos, de los que se emitieron 18 sentencias y se rechazó el resto. Hay casos que llegan por problemas de procedimiento; igual la Justicia ha sido lenta o ha habido errores. Nuestros jueces son buenos y no llegan muchos en este sentido, aunque a veces hay críticas.

¿Por ejemplo?

Los daneses dicen que al tribunal llegan personas que no merecen la protección de la Justicia. En España está el caso de Pedro Varela, el dueño de la librería Europa de Barcelona (difusora de la ideología nazi), que tras ser encarcelado el tribunal ahora le da la razón y le ha indemnizado con 8.000 euros. Pero es que hubo un fallo de procedimiento, que él denunció. Luego puedes pensar lo que quieras del personaje. O como la doctrina Parot, que se hizo a través de jurisprudencia y no era justa.

Pero la gente a veces no entiende esas sentencias.

Hay que ser rigurosos. Además, en este caso se informó mal. Se dijo que con la derogación de la doctrina iban a salir a la calle los violadores, los terroristas... Y no era así.

Es especialista en inmigración, pluralismo cultural e identidad. Con el aumento del racismo y la xenofobia en el mundo, con Donald Trump y su veto migratorio, con el auge de los populismos... ¿Hacia dónde estamos yendo?

En mi comisión hacemos informes que remitimos a los gobiernos, y estos nos hacen bastante caso en sus códigos penales y civiles. Se están esforzando, por ejemplo, en agilizar la concesión de la nacionalidad a los inmigrantes de larga duración. Es cierto que ante la llegada de refugiados hay recelo y crecen los populismos...

… Que vinculan inmigración con terrorismo.

Cierto, es una xenofobia basada en miedos y se ataca al islam, cuando muchos de estos chicos son vulnerables y se les utiliza.

También se les acusa de no querer integrarse...

Los inmigrantes crean redes de ayuda para sentirte arropados. Bélgica o Alemania tienen políticas inclusivas muy exitosas, Francia tiene más guetos...

¿Y España?

Responde bastante bien. El último informe revela que no tenemos sentimiento de rechazo hacia la inmigración. Nos dio miedo que llegaran avalanchas de refugiados, pero luego no fueron tantos.

En un mundo globalizado, ¿cuál es el tipo ideal de Estado?

Abogo por un Estado aconfesional con relaciones amistosas con las religiones. Es bueno visibilizar los diferentes credos en la vida pública. Alemania habla de neutralidad en las instituciones y de laicidad positiva: el Estado no apoya a ninguna religión, pero sí dialoga con los ciudadanos que a su vez pertenecen a una religión, y con las asociaciones e instituciones hay acuerdos, convenios... Es algo común en la Unión Europea.