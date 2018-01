Nuevo año con fechas señaladas e ilustradas

Una madre mira calendarios con su hijo en un centro comercial. "¿Para qué sirven?", pregunta el pequeño. "Para saber en qué día vivimos", contesta ella. "Entre semana vale, pero en vacaciones no quiero saberlo", replica con gracia el chaval... Lo cierto es que los almanaques de mesa o de pared son de lo más útil para no olvidar cumpleaños (para quienes no tengan Facebook), para tachar los días a ver si así pasan más rápido o para apuntar la semana en la que uno se va de vacaciones. Con motivo del nuevo año, muchas asociaciones presentan sus calendarios solidarios y los hay para todos los gustos: con poca ropa, con mucho hocico y otros muy propios de los ‘millennial’.