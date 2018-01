Los promotores de la carroza LGTBI de Vallecas mantendrán a la Reina Maga 'drag queen'

Un portavoz de la asociación ha explicado a que la carroza es "una carroza más" con sus reyes y reinas de las que desfilarán por las calles de Puente de Vallecas este viernes, salvo que en su caso los tres Reyes Magos serán representados por una mujer blanca, otra negra y una 'drag queen' para representar a su barrio, que es "multirracial, mestizo, inclusivo y trabajador".

Asimismo ha reivindicado que la igualdad y la diversidad no se celebran solo el Día del Orgullo Gay sino los 365 días del año y ha afirmado que los que dicen lo contrario es que sencillamente "no les ven normales" y viven en "una realidad paralela".

Además, el portavoz ha criticado que después de haber colocado al personaje televisivo Bob Esponja en una cabalgata bajo un gobierno del Partido Popular se hable de "antitradición".

"Al final es machismo y transfobia y se deberían de preguntar por qué molesta tanto que tres mujeres sean las reinas magas en un barrio multirracial", ha incidido, para después recordar que el año pasado tres mujeres representaron a los Reyes Magos en el desfile de San Blas y no pasó nada.

Por último ha confirmado que la participación de la 'drag queen' "por supuesto que se mantiene" y ha asegurado que tratarán de ser respetuosos con las tradiciones.

Defensa del concejal

Este martes, el concejal de Ahora Madrid y presidente del distrito de Puente de Vallecas, Paco Pérez, ha confirmado que el barrio contará con una carroza por la "normalización" de los derechos LGTBI y la expresión de "diversidad" de los derechos de este colectivo pero que no habrá 'drag queen'.

Así, el concejal ha señalado que la cabalgata es la que "más ilusión" genera a los niños de la zona y que se trata de una tradición "arraigada" y, que, por ese motivo, "la organización tiene especial cuidado con las tradiciones y con los sentimientos infantiles".

"La participación de la primera carroza de la diversidad hay que entenderla una normalización y como la expresión de la diversidad de nuestra sociedad. Es una carroza más de los 23 colectivos y 16 carrozas que van a constituir la cabalgata de este año y, como todos los colectivos, sabemos el carácter infantil y lo que se representa y hemos hecho las indicaciones pertinentes para que la decoración y el vestuario sea respetuoso con la cabalgata que se celebra. Tengo que desmentir la participación de una carroza drag queen", ha señalado.

Asimismo, el concejal ha indicado que todos los años reciben a los tres Reyes acompañados "de un séquito cada vez mas nutrido", ya que uno de los tres personajes es interpretado desde 2015 por una mujer "sin que ello haya generado polémica en el distrito" y ha señalado que "todas las personas son bienvenidas en su diversidad".

La diputada socialista en la Asamblea de Madrid Carla Antonelli ha señalado este martes que en una carroza de la Cabalgata de Reyes de Puente de Vallecas vaya a haber una 'Drag Queen' es "una representación más de la diversidad madrileña" y "ayuda a visibilizar a los niños 'trans' y LGTBI".

La portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid, Begoña Villacís, ha escrito en su cuenta de Twitter que "una cabalgata de Reyes ha de ser simplemente lo que los niños esperan que sea, una cabalgata de Reyes".

Por su parte, el portavoz del PP en el Consistorio, Jose Luis Martínez-Almeida, ha expresado que los Reyes Magos de Vallecas "son un intento más de la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, por desnaturalizar la Navidad". "Apoyamos el día del Orgullo Gay y el resto de celebraciones, pero creemos que el Día de Reyes se ha de respetar como se respetaría cualquier festividad de otra religión, ha añadido.

Para Antonelli, esta cabalgata "es solo una representación más de la diversidad madrileña", con estas criticas, "están obviando otra realidad, que hay niños 'trans' y LGTBI".

"Me parece un escándalo que se quiera seguir tapando de bajo de las piedras la diversidad de los madrileños y la realidad de que hay niños LGTBI. No entiendo ese rajamiento de vestiduras, no me lo esperaba de Begoña Villacís; del PP sí. Espero que no se suba a la carroza de la 'Lgtbifobia'", ha criticado la socialista.

Además, Antonelli ha lamentado que se está considerando "algo pernicioso" o "algo malo" que haya una 'Drag Queen'. "Es una manifestación más del ser humano. Basta ya de ocultar, de tapar, de esconder como si fuera pernicioso", ha dicho.

Por otro lado, la parlamentaria socialista ha indicado que la 'Drag Queen' que participará en la cabalgata es amiga suya y que ha realizado "un montón de actuaciones y espectáculos con niños". "Son consecuentes cuando son espectáculos para niños y cuando son para mayores y sé que lo va a hacer para niños y lo va a hacer muy bien", ha concluido.