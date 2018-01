Cena en familia y brindis con amigos ya son compatibles

Aún se ve, arrodillado en la iglesia de los Escolapios de San Antón, en la madrileña calle de Hortaleza, donde estudió, "con el famoso cuadro de Goya ‘La última comunión de San José de Calasanz’, tan grande, arriba, a mi derecha". Ir a la misa del gallo en la medianoche del 24 de diciembre era lo normal cuando José Ramón Valdizán era niño.

Ahora no va porque es agnóstico, pero la autoridad paterna le llevó de crío a la misa del gallo. "Mi padre era de rosario en el bolsillo y estaba por encima de todos. Yo entonces lo aceptaba como un ritual, sin ninguna crítica". A pesar de la hora y de su corta edad, este médico neurólogo, experto en sueño, no se amodorraba. "Era como un espectáculo, algo mágico: romper la rutina, salir por la noche, aunque pasáramos frío en la media hora de camino andando hasta lo que ahora es la iglesia del padre Ángel". Iban familias enteras, muchos niños, amigos de clase, "pero no había sitio para la diversión, había que estar formal". Tampoco se le hacía larga porque "generaba expectación aquella misa, que era algo diferente y muy importante. Mi padre incluso valoraba cómo había estado la homilía cada año".

Con más de cuarenta años de diferencia entre ellos, Rosa Monge, cofundadora de la empresa biotecnológica Beonchip, nunca ha vivido en su casa la costumbre de acudir a la misa del gallo, aunque "sí a la de Navidad". Desde su punto de vista, "se ha perdido un poco el sentimiento tradicional unido a lo religioso. En la actualidad, la sociedad tiende más al consumismo que al sentir religioso".

Del pueblo a la ciudad