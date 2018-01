Mujeres contra mujeres: buenas y malas madres

Raro es el que no haya oído hablar de las 'malas madres'. No son aquellas que no atienden a sus hijos, que los maltratan e, incluso, los abandonan, sino que se trata de un gran colectivo que declara abiertamente que la maternidad es dura, que te lleva al límite, y que te cambia la vida, muchas veces a peor.