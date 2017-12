Fernando Calvo Escartín: "Se puede pasar con menos y compartir más"

En realidad he sido voluntario toda la vida en distintos ámbitos. Con Manos Unidas hice amistad y un día me pidieron que les echara una mano llevando las cuentas, papeleos, cartas... Y cuando me jubilé, en Cáritas se enteraron y me llamaron y tampoco les supe decir que no.

¿Qué pensó al decirle que iban a nombrarle Voluntario del año?

Me sorprendió, porque cuando haces una labor de voluntariado nunca piensas en que te vayan a reconocer nada. Me extrañó porque en Huesca hay muchos voluntarios y con muchos más años de experiencia y más horas de dedicación que yo; y pensaba, y lo sigo pensando, que había gente que se lo merecía más que yo. Pero se lo agradezco mucho y es un honor para mí que me gustaría compartir con todos los demás voluntarios que quizá están en puestos más complicados que el mío. Porque yo al fin y al cabo estoy en la retaguardia de las oenegés, en la parte administrativa, pero no en primera línea tratando los problemas de la gente.

Aun así, tener las cuentas al día y saneadas también es importante para que una oenegé pueda cumplir su función.

Para mí es importantísimo y es una exigencia que nos hacemos, ser muy transparentes y por supuesto muy austeros. Y es clave el equipo, también de profesionales, porque estas cosas no se pueden hacer solo con voluntarios.

¿Cómo animaría a dar el paso a esa gente que esté pensando en echar una mano a los demás?

Yo los animaría sin duda. Es bueno que la gente sepa que hay necesidades y que siempre se puede ayudar, pero el voluntario no debe trabajar buscando que le reconozcan o que le den las gracias, te las das a ti mismo. El hecho de estar haciendo algo por los demás me llena la vida porque me demuestro cada día a mí mismo que puedo hacer algo por los demás. Pienso que hay personas que no digo que se aburran, o también, pero quizá se encontrarían más a gusto compartiendo su tiempo con otros en lugar de decir que ya se han jubilado y que no saben qué van a hacer.

Usted tiene 72 años. ¿Existe una edad tope para ser voluntario?

Para nada. Ni por arriba ni por abajo. Cada uno tiene que hacer lo que pueda de acuerdo a sus capacidades y siempre que se encuentre a gusto, que es muy importante. En el caso de los jubilados tienes una cierta experiencia que puedes aportar, pero los jóvenes también pueden fomentar la cultura del voluntariado.

¿Somos una sociedad solidaria?

A nivel de calle, creo que sí. Lo malo es la cultura del consumo y de la rentabilidad. Pienso que se han perdido muchos valores y que se está dando más importancia al beneficio económico que a la personas. Hemos pasado una crisis muy dura, pero creo que no hemos aprendido y nos vamos a meter en otra, porque nada ha cambiado y quien tiene las riendas de la economía a nivel mundial sigue en las mismas.

Hablando de la crisis. Seguro que en estos últimos años ha conocido a muchas personas que lo han pasado muy mal.

Como ya he dicho antes, no estoy en esa primera línea pero me llegan los resultados y te das cuenta de las necesidades y problemas que tiene mucha gente. Los números nos demuestran que, por ejemplo, en los años de la crisis ha habido muchas personas que lo han pasado muy mal. En estos momentos está pasando esa crisis y hay menos personas que están sufriendo, pero las que se quedan lo pasan peor porque cada vez hay más desigualdad.

Con la Navidad la gente se carga de buenos deseos e intenciones. Es una pena que solo dure unas semanas este espíritu.

Pues sí, porque es un tópico pero debería ser todo el año. Siempre se hacen campañas en estas fechas porque es verdad que si estás machacando todo el día lo mismo, al final parece que resulta aburrido. Pero no hay más problemas o menos en Navidad, hay los de siempre y la solidaridad no debe ser solo estos días. Creo que lo que deberíamos fomentar es la austeridad. Porque aunque cada uno se puede gastar lo que quiera y pueda, se puede pasar con menos y se puede compartir más.