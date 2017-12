Una joven se "regala" una liposucción por su cumpleaños y acaba con una pierna amputada

Mariela acaba de denunciar al médico que la intervino ante el juzgado de lo criminal número 25 de Buenos Aires.

Días antes, lanzó una petición de ayuda en las redes sociales.

Necesito que me ayuden, acabo de instalar Twitter!!! Quisiera viralizar esto que me hicieron. pic.twitter.com/6f4BFVlqr5

Esta era yo, hasta que me crucé con un médico irresponsable que me cago la vida. pic.twitter.com/bMoZTYGZpL

Quisiera denunciar públicamente al DR.Carlos calvo de alba,cirujano que me hiso una liposucción abdominal con transferencia a glúteos y casi me cuesta la vida.Me entro un virus que se me generalizó en todo el cuerpo de modo tal que tuvieron que amputarme parte de la pierna dcha. pic.twitter.com/4uBcmYklub