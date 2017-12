Un milagro de Navidad de la mano de Twitter y Facebook

Los milagros, ya se sabe, ocurren en Navidad. Y en este caso, Twitter y Facebook han sido los ángeles de la guarda que han salvado las fiestas para un trabajador polaco residente en Londres. Todo comenzó el pasado 22 de diciembre, cuando un pub de la capital británica tuiteó que había encontrado un sobre con la paga navideña que había perdido algún cliente:

Somebody lost their Crimbo wage packet in here last night. We found it, and we've got it. Let us know the name on the front, how much, and which bar it was in, and it's yours. Please RT so we can get this fella his Christmas wages back. pic.twitter.com/yHMNEB55Pg