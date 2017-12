Eugenia Martínez de Irujo, una duquesa en la corte de 'Shangay Style'

En este reportaje, que incluye un espectacular reportaje fotográfico de Borja de la Lama, la joven duquesa asegura tener una gran empatía con el mundo gay, una actitud que también era muy propia de su madre, la fallecida duquesa.

Por este motivo, ante la pregunta del subdirector de la revista, Nacho Fresno, de si ella tiene buen "rollo", con el colectivo LGTB, la joven asegura que "la vida evoluciona. Yo es que lo veo con toda naturalidad y... bueno, es como mi hija, que lo ve también con naturalidad. ¡Qué cada uno haga lo que quiera! Hoy en día, lo raro es que no se acepte con naturalidad".

En la entrevista, que le fue planteada por parte de Nacho Fresno hace unos meses, la más pequeña de la Casa Alba asegura que no le importaría que entre sus sucesores hubiera en un futuro dos duques o duquesas de Montoro, que es el título que ella lleva y que heredará su hija. "No tendría ningún problema. Absolutamente ningún problema: cero. Para nada", aclara.

A lo largo de esta extensa conversación, también se le pregunta a la duquesa por su relación con la aristocracia española y la opinión que algunos de ellos tienen sobre asuntos como el matrimonio homosexual, que influye en asuntos como la cesión o herencias nobiliarias. En este sentido, Eugenia asegura en dicha publicación que lo que espera es que se vaya adaptando. "Si no es así, pues ya te digo que me parece de tener las cabezas muy cerradas. Me parecería antediluviano", concluye.

.