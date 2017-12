María Lapiedra y Gustavo González o ni contigo ni sin ti

En los últimos días, la relación de la pareja de amantes, que se inició hace ocho años, y que el fotógrafo siempre había negado, es un continuo tira y afloja que muchos vaticinan que va a terminar con esta "idílica" historia de amor que, al parecer, ya ha terminado con el matrimonio de ambos.

El primero en dejar a su esposa durante treinta años fue Gustavo, quien aprovechó las páginas de una de las revistas de los jueves para proclamar a los cuatro vientos que había dejado de querer a la madre de sus hijos. Pero este divorcio escondía una razón de peso. Gustavo reconoció las infidelidades a su mujer y destapó el nombre de María Lapiedra.

Esto hizo que el conflicto también llegara al matrimonio de la actriz y presentadora y que su marido, Mark Hamilton, sea uno de los grandes damnificados. Ella asegura que le sigue queriendo, pero que pronto se van a separar, o al menos eso es lo que ha confirmado en todas y cada una de las entrevistas que ha hecho hasta el momento y que se cuentan por decenas.

María no puede evitar las lágrimas al hablar de su marido: “Me sabe mal hacerle daño a Mark porque es buen chico, le sigo queriendo, pero una cosa es amar y otra es querer”, aseguraba en el portal de Telecinco.

Su verbo fácil hizo que María contara muchas intimidades en su 'PoliDeluxe', lo que provocó el enfado de Gustavo a quien no le hizo mucha gracia que su amante reconociera que habían pasado buenos momentos en la cama que también compartía con su mujer hasta hace unos meses.

Pero pese a las críticas a las confesiones de María Lapiedra, Gustavo González ha asegurado que tiene "la intención de estar con María». Y ella ha respondido a esta declaración de amor de una manera categórica: "Me da igual el dinero que tenga Gustavo, como si no tiene nada. Prefiero irme con él y vivir debajo de un puente que vivir con alguien rico que no me haga feliz, como en su momento hice con Laporta", confesó en su programa 'Cazamariposas', del canal Divinity.

Solo el tiempo dirá si está relación tiene futuro o una vez descubierta, acaba como el rosario de la aurora.