Un broche "racista" para recibir a Meghan Markle

La fiesta era el primer encuentro de la actriz estadounidense Meghan Markle con toda la familia de su prometido, el príncipe Enrique. El quid de la cuestión es que la joven intérprete es mestiza, hija de padre blanco y madre negra, por lo que aunque la casa real no ha hecho comentarios, la redes sociales y la prensa no han tardado en arremeter contra la princesa de Kent. Según coinciden, el broche es una elección de muy mal gusto que buscaría molestar a la futura esposa de Enrique.

As nasty as ever > Princess Michael of Kent wore a 'racist' brooch when meeting Meghan Markle https://t.co/VkX4FzrzJU