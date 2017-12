La Navidad se adelanta en casa de los famosos

Árboles, decoración e incluso retratos de los más pequeños y de las mascotas del hogar han sido algunas de las primeras imágenes navideñas que se han podido ver. Aunque, sin duda lo mejor está por llegar.

Los más navideños

Algunos famosos son tan fanáticos de la Navidad que aprovechan estas fiestas para ponerse los 'looks' más atrevidos. Como los jerséis de esta temática, llenos de colores y dibujos que rozan los límites de la imaginación. Como el modelito que lució Kaley Cuoco, la actriz que da vida a Penny en Big Bang Theory, que mostró a todos sus seguidores el maxi jersey que compartió con su prometido.

Como ya es tradición, la popular Mariah Carey fue una de las pioneras en dar el pistoletazo de salida a las fiestas con la decoración de su casa y el inicio de sus conciertos centrados en esta temática. Una de las famosas que más vive estas fechas y que nunca deja indiferentes a sus seguidores con sus publicaciones.

En busca del árbol perfecto

Colocar el árbol es el ritual que anuncia el comienzo de las fiestas por excelencia. Los diseños más tradicionales, los 'árboles XL', los más modernos… Instagram se ha convertido en la fuente de inspiración perfecta para los más rezagados, que aún no se han contagiado del espíritu festivo, con todas las publicaciones en las que los famosos han mostrado sus diseños para este año. Siendo una de las elecciones más comentadas la de la pequeña de las famosas Kardashian. Kylie Jenner ha seguido fiel a su filosofía de 'más es más' con un espectacular árbol que no cabría en la casa de muchos de sus seguidores. La decoración por la que ha optado Mylie Cyrus también es toda una muestra de su energía y personalidad con un estilo en el que no faltan las luces, los colores y por supuesto la música. Por su parte, Chiara Ferragni, que colocó su árbol a principio de mes, optó por un estilo más ‘chic’ y en tendencia con un árbol blanco. Un inicio de las que seguramente sean una de sus Navidades más especiales, ya que la ‘influencer’ y su prometido, el rapero italiano conocido como Fedez, esperan su primer bebé.

Los protagonistas de las fiestas

Los más pequeños del hogar y las mascotas se han convertido en los protagonistas de estas primeras instantáneas navideñas. Sara Carbonero ha publicado en sus redes fotos de sus hijos colocando los adornos en el árbol. Tamara Gorro, que acaba de dar a luz a su segundo hijo, también felicitó por adelantado la navidad mostrando sus últimos días de embarazo junto a Papá Noel y con su nuevo libro.

Las mascotas de los famosos tampoco se han quedado atrás. Con sus 'looks' más navideños han dado la bienvenida a las celebraciones en los Instagrams de sus dueños. Con estampas tan adorables y graciosas como la protagonizada por Reese Witherspoon y sus perros o la de Roco, la mascota de Malena Costa, que se transformó en un auténtico reno.